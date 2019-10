CASERTA – Si è svolto dal 20 al 22 settembre 2019 presso l’hotel “Novotel Sud” di Caserta il prestigioso e attesissimo incontro per le Audizioni del “Village Music Accademy” by Concetta Petti e Vincenzo Capasso. Nelle passate edizioni del Village sono stati scoperti artisti che successivamente si sono affermati a livello nazionale, tra questi citiamo la vincitrice di “The Voice of Italy 2019” Carmen Pierri, Giuseppe Ciccarese e Pietro Peluso affermatosi a Sanremo Young 2019, Mirella Piazza “la voce di Vasco Rossi” della trasmissione “All Togheter Now” condotta da J-Ax e Michelle Hunziker e tanti altri ancora.

Quattrocento giovani e non, tra cui cantanti, ballerini, musicisti, aspiranti attori e scrittori si sono esibiti al cospetto di Talent Scout e Docenti di spessore nazionale appartenenti al mondo dello spettacolo del calibro di Fabrizio Berlincioni (autore Rai e Mediaset), Charlie Rapino (discografico, talent scout e Giudice di “Amici”), Rino Villani (Vocal Coach e docente di recitazione), Zorama (autore discografico), Giancarlo Aleandri (direttore di palco Rai e Mediaset), Alessandra Alemanno (Vocal Coach), Maurizio Rugginenti (A&R Manager), Flavio Maione (giornalista), Nicola Auletta (attore e regista teatrale). Insieme a tutti questi big, ad insegnare c’era anche il noto attore salentino Tony Sarcinella (protagonista della docufiction andata in onda recentemente in TV su Focus e su TV 2000 per l’Italia, History Channel e Discovery Channel per il resto del Mondo “Segnati da Dio: San Giuseppe da Copertino”).

Al Village oltre ad insegnare, ha messo in scena uno spettacolo teatrale dall’originale titolo “50 sfumature di social…e non solo” evidenziando le problematiche e i danni causati da Internet, Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger… i social in genere e i cellulari nella vita reale, ma soprattutto a livello socio-famigliare e che ha visto lo stesso Sarcinella nelle vesti di ideatore e Regista.

La sceneggiatura è stata scritta da Federico Lorenzi nonché dall’attore e regista salentino.

Lo spettacolo è stato ideato, preparato, realizzato e messo a punto interamente nel weekend di Caserta come dicasi la sceneggiatura e la scelta dei protagonisti. Aspiranti attori di tutte le età hanno recitato ed interpretato con abilità sotto la guida di Tony, con l’aiuto del Talent Scout Nazionale Luigi Mastria e dall’Assistente di Scena la ballerina Sonia Frisenda.

Soddisfazione è stata dimostrata a fine spettacolo dai protagonisti (Eleonora Tavilla, Alessia Tumello, Valentina D’aversa, Chiara Nocera, Andrea Pignatelli, Salvatore Lista, Francesco Rota, Marika Romano, Francesco Antonazzo, Germana Di Natale), da tutti gli addetti ai lavori, dai docenti del Village, dagli ospiti, dalla referente salentina del Village Luana Esposito e principalmente dagli organizzatori del Village Concetta Petti (Amministratrice) e Vincenzo Capasso (Direttore Artistico) complimentandosi per l’eccezionale risultato e successo ottenuto, soprattutto perché realizzato in pochissimo tempo con artisti che non si conoscevano tra di loro e scelti per l’occasione.

Tutti i giovani e non che hanno frequentato il “Village” si sono esibiti nella stessa serata di Gala “Al Serale” in una gara che ha permesso al vincitore (Domenico Barbera) di poter partecipare al Mei (festival degli indipendenti) ideato dal famoso Giordano Sangiorgi (scopritore del gruppo musicale “Negrita”) che si sta tenendo in questi giorni a Faenza.

Prossimo appuntamento con il Village dal 15 al 17 novembre a Caserta dove ci saranno le selezioni sino a marzo 2020 dalle quali verranno scelti 15 artisti che si esibiranno durante le serate ed i concerti di famosi cantanti per un progetto curato nei minimi dettagli ed in collaborazione con i famosi cantanti “I Jalisse” già vincitori a Sanremo con la canzone “Fiumi di parole” nell’edizione del Festival del 1991. Altro passo importante del Village Music Accademy è la preziosa collaborazione nata per le selezioni ad “Area Sanremo”.

Tony Sarcinella è titolare e direttore artistico dell”Accademia di Recitazione ed Interpretazione teatrale, cinematografica e televisiva “Eleonora Duse – Lecce” con sede presso il prestigioso Grand Hotel Tiziano di Lecce con docente il famoso Attore Mario Lucarelli (protagonista de la fiction Mediaset “Le Tre Rose di Eva”, nonché Docente presso il prestigioso Teatro di Arti Sceniche e Figurative “Totò di Napoli”).

