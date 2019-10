ROMA – È stato presentato in mattinata il progetto Eco-Smart Breakwater, che ricicla la posidonia (una pianta acquatica che spesso invade il litorale leccese) in materiale per barriere protettive. Ora c’è la possibilità di utilizzare la Posidonia oceanica spiaggiata e i materiali da demolizione di edifici per la formazione di una miscela di calcestruzzo cementizio utile alla fabbricazione di elementi che costituiscono la mantellata, la parte esposta al moto ondoso, delle dighe frangiflutti a scogliera a protezione non solo dei porti, ma anche dei litorali. Tale risultato rientra dunque nella assai in voga tematica di “economia circolare”, trasformando notevoli quantità di rifiuto in risorsa. “La pianta, che oggi è un rifiuto, quando finisce in spiaggia diventa una grande risorsa” – spiega Mauro Della Valle, presidente Federbalneari. Il progetto è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a Roma.

A quanto appena detto, si aggiunge il risultato di avere sviluppato una nuova geometria per gli elementi di mantellata. Le prove su modello fisico in scala svolte nel laboratorio EUMER nel campus Ecotekne di UniSalento, hanno dato ottimi risultati che lasciano intravedere la possibilità di potere presto brevettare la nuova geometria. Le prove svolte nel canale per la generazione di moto ondoso hanno rivelato la notevole stabilità degli elementi di nuova geometria.