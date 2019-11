SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Ipotesi di voto di scambio per sponsorizzare la candidatura dell’ex sindaco Paolo Solito; favori per l’allora assessore alle politiche sociali, Luciano Biagio Magnolo; favoritismi nell’assegnazione delle case popolari per alcuni parenti. E’ un fiume in piena il neo pentito di Sogliano Cavour Vincenzo Antonio Cianci nei verbali di interrogatorio con i carabinieri di Lecce e con gli inquirenti della Dda così come svveliamo in esclusiva.

Verbali al vaglio dell’Antimafia alla luce di nuove acquisizioni in Comune effettuate nei mesi scorsi sulla scorta delle dichiarzioni del neo collaboratore che hanno squarciato il velo su nuove ipotesi investigative. Cianci ha parlato. e le sue dichiarazioni rischiano di provocare uno tsunami giudiziario. Ha parlato dei suoi rapporti con l’ex sindaco nel periodo legato all’inchiesta “Contatto” poi sfociata nello sciogliemento per infiltazioni mafiose del Comune di Sogliano Cavour. “Non mi capacito delle dichiarazioni di questo soggetto” taglia corto l’ex fascia tricolore. Lo conoscevo. Sì. Ma perché Sogliano è un piccolo paese. Ma con Cianci c’è mai stato alcuno scambio di favori. lo sescludo categoricamente. Non gli ho mai consegnato un centesimo e mai e poi mai gli ho chiesto un voto”.

Eppure Cianci avrebbe appoggiato la candidatura del sindaco in cambio di favori. Che si sarebbero materializzati nell’assegnazione di case popolari per alcuni suoi parenti; nel pagamento di bollette e in aiuti a persone vicine a Cianci. A volte anche con elargizioni di contanti. Cianci si sarebbe adoperato anche per appoggiare la candidatura dell’allora assessore Luciano Biagio Magnolo. E forte del suo ruolo di spessore avrebbe beneficiato anche di corsie preferenziali nell’organizzazione della “Sagra delle Purpette, del Vino e delle Friseddhe” nel 2016 grazie al sostegno di 15mila euro dallo stesso sindaco. e nessuna tassa di occupazione avrebbe pagato per allestire gli stand in occasione dei festeggiamenti per la Notte della Taranta.

La collaborazione di Cianci è uscita allo scoperto nel dicembre dello scorso anno. Condannato in abbreviato a 16 anni e 2 mesi di reclusione decise di passare dall’altra sponda iniziando una collaborazione con la Procura “per porre fine al suo percorso delinquenziale”. E depositò un memoriale due giorni dopo in cui si diceva pronto a svelare nuovi nomi.

Nelle carte dell’inchiesta “Contatto”, Cianci veniva indicato come il capo di una banda specializzata in diverse rapine messe a segno nella zona del magliese e sarebbe stato il referente per conto del clan Coluccia nel comune di Sogliano provvedendo al procacciamento della droga e alla successiva distribuzione; intratteneva i contatti con i sodali; gestiva la cassa comune e contribuiva al sostentamento degli associati detenuti; organizzava e realizzava truffe, stando alle contestazioni contenute nell’ordinanza di custodia cautelare e oggetto doi discussione nel processo, per recuperare liquidità da reinvestire nel traffico illecito di stupefacenti; manteneva i contatti con gli appartenenti all’Arma dei carabinieri e della polizia municipale attivi sul territorio che avrebbero favorito l’attività dell’associazione. E che non disdegnava, secondo quanto riportato nei suoi verbali, di intrattenere contatti con l’amministrazione comunale.