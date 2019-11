LECCE – Federica De Benedetto si guadagna un ruolo di spicco nel partito degli scissionisti di Toti. Sarà la portavoce pugliese di un partito che ambisce a fare una lista anche alle regionali pugliesi. “Grazie a Giovanni Toti per avermi chiesto di rappresentare, in qualità di Portavoce, ‘Cambiamo!’ in Puglia – afferma la politica leccese – Mentre Di Maio chiude l’Ilva e i negozi la domenica, mentre Emiliano litiga col PD e le Iene, il centroDestra ha l’obbligo morale di presentare un programma condiviso, credibile e forte per invertire la rotta nella nostra Regione.

In Puglia, “Cambiamo!” non deve essere un’esortazione ma un obbligo. E partiremo mandando a casa Emiliano!”.