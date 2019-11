LECCE – Il Consiglio odierno è trascorso tra approvazioni di variazioni di bilancio, assegnazione fondi per la fornitura libri di testo (per sostenere le famiglie e garantire il diritto allo studio dei meno abbienti) e due mozioni importanti. Si registra la polemica della senatrice Poli e del consigliere Battista per la tempistica con cui la Regione Puglia dà il sostegno per fornire libri agli studenti meno abbienti: l’anno è già cominciato da mesi e i genitori sono costretti ad anticipare le somme per l’acquisto dei libri tra settembre e ottobre. La Regione Puglia ha i suoi tempi. Salvemini si è preso l’impegno di far presenti nuovamente queste istanze ai vertici regionali. Passa in Aula anche il riconoscimento del debito fuori bilancio dovuto alla ditta De Nuzzo per la variazione del progetto dovuta al rinvenimento delle fondamenta della chiesetta durante i lavori dell’ex Massa, dove dovrebbero sorgere circa 500 parcheggi.

L’Aula ha votato sì, con una sola astensione, alla mozione di Pierpaolo Patti inerente all’adesione alla Rete delle Città per la memoria contro odio e razzismo, emendata dal consigliere di maggioranza Ernesto Mola, in modo tale da prevedere la cittadinanza onoraria per la senatrice Liliana Segre, attivista, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana. “Non è allarmismo: Primo Levi diceva che se è accaduto una volta può accadere ancora – ha spiegato Mola – In un momento in cui vengono scoperti gruppi neonazisti e alla senatrice viene assegnata la scorta, la cittadinanza onoraria acquisisce un forte valore simbolico”.