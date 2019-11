È stata inaugurata , alle ore 17.30, la 29esima edizione di LecceArredo, il Salone Nazionale dell’Arredamento cresciuto di anno in anno grazie all’impegno e alla passione della EmmePlus.

Il taglio del nastro si è compiuto alla presenza degli organizzatori e delle autorità locali: hanno infatti presenziato l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Loredana Capone, l’Assessore allo Spettacolo e Sviluppo economico del Comune di Lecce Paolo Foresio e gli organizzatori Maurizio e Mauro Nardelli.

“Questa fiera rilancia e si sviluppa confermando il proprio appeal verso il territorio dimostrando un gioco di sqaudra con le aziende salentine e non solo. Il sistema casa si sta adeguando alle nuove esigenze dei cittadini proponendosi con un arredo complessivo che rende la casa utile ed efficiente. La Regione sostiene questa fiera per il livello di collegamento che ha con il territorio”; ha affermato a margine del taglio del nastro l’Assessore Capone.

Le fa eco l’Assessore Foresio: “Siamo qui per ribadire il ringraziamento agli organizzatori che in maniera straordinaria hanno superato le difficoltà del momento giungendo alla 29esima edizione. E’ anche un evento molto importante per la città, ne servirebbero sempre di più, c’è tutta una fetta di turismo fieristico sul quale dovremmo fare un lavoro specifico”.

Un doppio fine settimana quello previsto quest’anno da LecceArredo per dare una maggiore visibilità alle aziende presenti e per dare l’occasione alle persone di visitare la manifestazione in due giorni in più rispetto alle edizioni precedenti, raccogliendo spunti, idee, prendendo contatti per arredare il proprio spazio casa. Dall’architettura d’interni ai rivestimenti, dalla pavimentazione all’impiantistica, dall’illuminazione alle piscine, con un particolare sguardo al mondo cucine grazie alla prima edizione del format “Salento Cucine”.



LecceArredo si presenta anche quest’anno, ad un anno dalla cifra tonda, come un evento di inconfondibile qualità, maturato nel tempo di edizione in edizione e cresciuto al fianco di aziende dall’indiscutibile valore e anche quest’anno punta all’eccellenza per dare al territorio una manifestazione di alto livello. LecceArredo vi aspetta fino al 1° e dal 6 all’8 dicembre.

Di seguito gli orari di apertura:



Venerdi 29 dalle 16:00 alle 21:00

30 dalle 16:00 alle 21:00

1 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00

Venerdi 6 dalle 16:00 alle 21:00

7 dalle 16:00 alle 21:00

8 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00