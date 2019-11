POGGIARDO – La Lega ha voglia di essere protagonista in Puglia: mentre continua la discussione per il candidato presidente regionale del centrodestra tra Berlusconi, Meloni e Salvini, i leghisti salentini mettono radici un po’ ovunque nell’estremo sud. È una chiara operazione di radicamento sul territorio quella che ha spinto il segretario Gianni De Blasi a nominare segretario di Poggiardo, Vittorio Carluccio, funzionario ASI da sempre impegnato in politica e nel sociale. La sfida è convertire al Carroccio un paese da sempre guidato dai democristiani: le conversioni sovraniste si affastellano un po’ ovunque nel Leccese. Molti moderati stanno sposando le idee leghiste. La Lega vuole confermarsi primo partito in Puglia, come nelle scorse europee. Intanto le sardine cominciano a venire a galla anche nel Salento: il primo dicembre a Copertino e il 15 dicembre a Lecce saranno nelle piazze principali.

Si tratta di manifestanti dello spontaneismo antisovranista con una sensibilità di sinistra. I leghisti salentini hanno già risposto con i gattini sul web, ma la vera sfida sarà nelle urne.