AL NORD

Molte nubi in transito ma con piogge concentrate perlopiù su Spezzino e Triveneto nella seconda parte della giornata. Precipitazioni consistenti sul settore oltralpe di Piemonte e Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche con possibilità di locali piogge, in estensione alle aree interne nel corso del pomeriggio e in serata. Variabilità più asciutta sui settori adriatici di Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità via via più compatta in Campania con locali piogge in serata, ampie schiarite altrove con possibilità di brevi acquazzoni solo sulla Sardegna nord occidentale tra pomeriggio e sera.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo nei valori massimi.

www.centrometeoitaliano.it