Secondo il capogruppo leghista, Severo Martini, il sindaco di Lecce fa lo spavaldo e replica al “ci vediamo a Lecce” di Matteo Salvini con tracotanza non capendo che la sua vittoria è dovuta a “dinamiche regionali” e alleanze con un centrodestra che per anni ha governato con Perrone. “Caro sindaco Salvemini mi ha molto sorpreso l’atteggiamento da te assunto sulla querele scatenata dall’infelice frase del povero “Giuseppi” Conte, offensiva per Lecce, oltre che per gli elettori umbri – spiega Martini – Anziché risentirti come sindaco di questa comunità, hai sfoggiato quell’atteggiamento di sfida a petto in fuori verso Salvini (il quale aveva solo stigmatizzato la gaffe del premier) che non ti appartiene proprio, e credimi, non te lo dico come complimento.

Anche i marziani sanno che hai vinto le comunali perché pezzi importanti e anche storici del cdx, ti hanno supportato un po’ per il rifiuto di comportamenti sciagurati e miopi e per gli errori degli ultimi anni, ma soprattutto perché hai imparato tu o chi per te, a servirti dei meccanismi di quel clientelismo che tanto aborrivi tra i banchi dell’opposizione, ma che ti sono stati gentilmente offerti dal potere arrogante e prepotente messo a tua disposizione da Emiliano.



Prova ne sia il travolgente, contemporaneo successo della Lega che, lo stesso giorno, ha preso il 26 / delle preferenze dagli stessi leccesi , sbaragliando le sinistre e i 5stelle .

Fossi in te non mi affannerei molto nella difesa del peggior governatore che la Puglia ha avuto, peggio persino del “poeta” Vendola, che almeno faceva sognare con le sue visioni fantastiche. Ma Emiliano no; ha distrutto la sanità in Puglia(basta chiederlo a medici e pazienti ) con liste d’attesa interminabili , inefficienza , gestione politica usata , come hanno dichiarato i PM che stanno indagando , come merce di scambio per logiche clientelari .

Emiliano ha distrutto il tessuto connettivo economico della nostra agricoltura con la gestione criminale della tragedia della xylella , fatta di colpevole tatticismo , di stop end start solo per calcoli politici per visibilità personale o per polemica contro i suoi stessi compari di governo; una tragedia consumata sulle spalle e sulla vita dei nostri agricoltori. Il vento del cambiamento che sta spirando forte in tutto il paese giungerà anche qui e il cdx unito , guidato dalla Lega libererà finalmente la Puglia dal giogo di Emiliano e delle sinistre”.