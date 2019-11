SCORRANO (Lecce) – Tutto pronto per “Sand Nativity 2019”, la suggestiva manifestazione organizzata dall’Associazione di Volontariato Promuovi Scorrano che per il secondo anno consecutivo permetterà a turisti, cittadini e curiosi di ammirare uno dei presepi più caratteristici d’Italia, interamente realizzato in sabbia.

Patrocinata dal Consiglio Regionale della Puglia, la suggestiva manifestazione – in programma dal primo dicembre al 6 gennaio 2020 presso il chiostro del Convento degli Agostiniani e Palazzo De Iaco-Veris – è stata presentata nella sede della Regione Puglia a Roma, alla presenza degli artisti che hanno realizzato le opere provenienti da Italia, Lituania, Belgio, Olanda, America, Canada, Russia e India.

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà” il verso del Vangelo di Luca che ha ispirato il tema dell’edizione 2019. Oltre alla Natività, infatti, sarà possibile ammirare installazioni dedicate a uomini che hanno posto l’umanità, la semplicità e la fratellanza al centro della loro esistenza: Don Tonino Bello, San Francesco d’Assisi e il Mahatma Gandhi in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Un ideale abbraccio fraterno suggellato anche dalla presenza in conferenza stampa della vice ambasciatrice indiana in Italia, Neeharika Singh.

Per il significativo messaggio che lo caratterizza, l’evento è patrocinato dall’Ambasciata dell’India a Roma, dal Consolato onorario della Federazione Russa in Bari, dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dall’Ambasciata del Belgio a Roma, oltre che dal Senato della Repubblica Italiana, dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune di Scorrano e della Provincia di Lecce.