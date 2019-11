“Non si possono effettuare manifestazioni o spettacoli che alterino la visuale di luoghi o le condizioni ambientali e di decoro”.

Queste le motivazioni ufficiali del nuovo diniego del Comune alla ruota panoramica in Piazza Libertini per il Natale 2019. Ufficialmente -attacca il consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea Guido – quest’anno, non si è fatto cenno ad alcuna instabilità geologica e ad alcuna gru o cantiere presente sulla piazza. Il diniego, comunicato, tra l’altro, dopo un sostanzioso periodo di valutazione da parte degli uffici, parla unicamente di esigenze di “visuale” e “decoro”. Null’altro.

Soprattutto, l’atto ufficiale non fa riferimento alcuno a nessuna problematica tecnico strutturale in riferimento ai luoghi. Foresio ci fa sapere che “rispetto alla medesima richiesta giunta lo scorso anno da parte della ditta Europark, le condizioni che non consentono l’installazione della ruota panoramica in Piazza Libertini non sono cambiate”. Bene! Non poteva dirlo prima? C’era bisogno di illudere ancora i commercianti e tutti gli operatori economici del centro?

Visuale e decoro per l’Amministrazione Comunale sono prioritari. Questo è stato messo per iscritto. Come se i teli ombreggianti posizionati in occasione dello spettacolo di Brignano, invece, fossero stati un grande esempio di gestione e fruizione della location nel rispetto delle sue prerogative storiche ed artistiche, come se lo fossero stati tutti gli allestimenti necessari ai concerti e alle feste varie (palchi smisurati, installazioni di tralicci e torri per giganteschi apparati audio e luci, gruppi elettrogeni, spillatori di birre, gazebo di plastica per backstage e bagni chimici vari…).

Ma poi, mi chiedo, come è possibile offrire alla ditta, in alternativa, l’unico grande parcheggio disponibile alle porte della città proprio nel periodo dell’anno in cui si soffre maggiormente la carenza dei posti auto?

È da irresponsabili.

Spero proprio che non sia questo uno dei motivi che ha portato al diniego sull’utilizzo della piazza.

Foresio dice di aver indicato alternative valide per chi voglia investire in questo tipo di attrazione e con questa sua affermazione ci conferma che ancora non ha capito che questo genere di iniziative non sono da considerarsi a vantaggio delle aziende proprietarie delle strutture perché i benefici ricadono direttamente su tutta la città e sull’attrazione che è capace di generare.

Europark, la ditta che gestisce la ruota, giustamente, ha fatto sapere che la location suggerita dall’amministrazione leccese offende sia la struttura sia i fruitori della giostra. Un cittadino che paga il biglietto cosa dovrebbe vedere dal Foro Boario? Parcheggi, cimitero e super strada?

Come dargli torto?

La giostra in centro, a Piazza Libertini, a mio avviso, avrebbe rappresentato una bella attrattiva per il Natale leccese, un ulteriore buon motivo per visitare la città, avrebbe valorizzato le attività commerciali circostanti e offerto un panorama mozzafiato a tutti coloro che ci sarebbero saliti.

Ma siamo a Novembre, ormai, ed ancora non è stato ufficializzato nessun programma di eventi natalizi. La città non può aspettare gli ultimi giorni per averlo. Non servirebbe a nulla. Il marketing territoriale è scienza, non perdona il fai da te, né l’approssimazione e la mancanza di programmazione.