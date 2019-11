LECCE – Wojtek Pankiewicz, già docente presso UniSalento e già Assessore in tre amministrazioni nonchè consigliere comunale sempre risultato tra i primi degli eletti, persona molto impegnata nel campo della cultura e del sociale, sarà il coordinatore di “Cambiamo” per la città di Lecce.

“Con orgoglio ed entusiasmo – dice il Coordinatore provinciale Riccardo Monteduro – assumo la determinazione di conferire la rappresentanza cittadina della città di Lecce in “Cambiamo” al Professore Wojtek Pankiewicz, il quale, nel contributo offerto nella nascita della nuova realtà, ha dimostrato un entusiasmo spinto da Ideali ed un impegno civile che dovranno, per forza, essere portati come esempio alle nuove generazioni, a testimonianza che la buona Politica esiste, come la sua storia conferma.”

“Cambiamo – dichiara Wojtek Pankiewicz – ha nell’area centrista il naturale riferimento e punta a dare voce a tutti coloro che non si sentono più rappresentati dai partiti tradizionali e sognano un centrodestra nuovo. Da oggi gli uomini e le donne che credono nella crescita, nello sviluppo, nella meritocrazia, nella giustizia, nella legalità, nella sicurezza e nel futuro hanno una nuova casa. Si parte quindi anche a Lecce con “Cambiamo” insieme ai cittadini per costituire un vero cantiere di Buona Politica, per voltare pagina e costruire con entusiasmo un Salento, una Puglia e un’Italia migliore”.