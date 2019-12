LECCE – “Grazie al progetto “Econoi” e alla sua metodologia partecipativa, il Salento sarà chiamato a prendere parte direttamente alle scelte politiche in materie ambientali ed energetiche, fondamentali per il territorio”. Con queste parole il presidente Stefano Minerva sottolinea le attività che a breve verranno realizzate dalla Provincia di Lecce, con il coinvolgimento di 34 Comuni del territorio.

Con questo progetto, infatti, l’Ente, attraverso il Servizio Politiche europee provinciale, guidato da Carmelo Calamia, ha partecipato all’ “Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia” , classificandosi in posizione utile per essere finanziato (con 20mila euro).

Il finanziamento richiesto consentirà di realizzare una serie di attività locali di informazione, in favore della governance locale pubblica e privata, sull’importanza strategica di adeguare il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale, e di sensibilizzazione della popolazione salentina sulle tematiche energetiche-ambientali.

La metodologia utilizzata sarà quella delle best practices e degli scambi tra amministratori pubblici ed operatori privati, attraverso seminari informativi e formativi.

Al progetto hanno aderito 34 Comuni della provincia: Alezio, Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci, Castrignano del Capo, Castro, Collepasso, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Gallipoli, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Melendugno, Miggiano, Poggiardo, Ruffano, San Cesario, Santa Cesarea terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Spongano, Squinzano, Tiggiano, Tricase, Veglie, Vernole.

La Provincia di Lecce è impegnata nel procedimento di aggiornamento del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato nel 2008, al fine di adeguare i suoi contenuti ai mutamenti intervenuti, da allora, nello stato fisico e giuridico del territorio.

Inoltre, l’Ente di Palazzo dei Celestini ha maturato vaste esperienze nella Cooperazione internazionale, realizzando azioni in differenti ambiti tematici (la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo rurale e dell’agro industria), accanto ad azioni mirate di sviluppo territoriale. In particolare, grazie al Programma Interreg Europe 2014 – 2020, è in corso il progetto “Passage”. In tale contesto, è stato realizzato un Piano d’Azione per la riduzione del CO2 nel Canale d’Otranto, che prevede una sensibilizzazione alle tematiche derivanti dall’inquinamento ambientale ed all’individuazione di proposte dal basso, condivise e sostenibili per la riduzione del CO2 nell’atmosfera.

Ora, il finanziamento del progetto “Econoi” consentirà alla Provincia di Lecce, di agire in sinergia col proprio progetto di cooperazione internazionale denominato “Eolo” (già approvato dalla stessa Regione Puglia), che prevede la realizzazione di analoghe attività nella Regione di Valona, in Albania.