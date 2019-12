OTRANTO (Lecce) – Danni alla falesia dopo alcuni lavori avallati da due dirigenti comunali con sanatorie ad hoc in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Racconta questo, in estrema sintesi, l’inchiesta, a firma del pubblico ministero Alessandro Prontera, sfociata in un avviso di chiusura delle indagini preliminarini a carico di tre soggetti: Filomena De Vito, 40 anni, di Ruffano, proprietaria del terreno; Emanuele Maggiulli, 53 anni, di Muro Leccese, (già coinvolto nelle inchieste “idruntine” sul Twiga e su quella più recente dei pontili); Giuseppe Tondo, 66 anni, di Otranto, rispettivamente dirigente dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Ambiente del Comune di Otranto. La donna è accusata di abusi edilizi e distruzione di bellezze naturali; i due dirigenti, di abuso d’ufficio.

Al centro dell’inchiesta i lavori in un deposito rurale avallati da sanatorie ad hoc. Interventi che avrebbero riguardato una recinzione con muro a secco sovrastato da uno steccato in legno e da una staccionata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in una superficie classificata come “territori costieri”. Lavori, stando ai sopralluoghi di pg nel mese di gennaio, effettuati in un’area perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alta pericolosità idraulica. E per realizzare una “scalinata” di accesso al mare sarebbe stata spianata la falesia senza alcun permesso di costruire; dei nulla-osta che vengono rilasciati dalle Autorità preposte e dei titoli demaniali rilasciati dal Capo di Compartimento. Tutte queste opere abusive avrebbero danneggiato la falesia determinando “un’insanabile trasformazione della fascia costiera e un incremento del disequilibrio del paesaggio e dell’ambiente”.

Ad avallare tutti questi lavori sarebbero stati i due dirigenti comunali nei rispettivi ruoli. Tondo, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune, avrebbe assunto un’autonoma valutazione nell’appoggiare gli interventi rilasciando l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria malgrado la Soprintendenza si fosse già espressa negativamente nel luglio del 2015 sulla scorta della mancanza del nulla-osta forestale relativamente alla tutela del vincolo idrogeologico e nonostante il “Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale” della Regione Puglia avesse già espresso parere negativo nel novembre del 2016.

A Maggiulli viene contestato di aver rilasciato nel gennaio dello scorso anno il permesso di costruire in sanatoria per il mantenimento di opere edilizie consistenti in un cambio di ubicazione ed ampliamento di un fabbricato ad uso deposito in località “Grotta Monaco” da ritenersi macroscopicamente illegittimo diverso per superficie, sagoma ed estensione. E pertanto in totale e insanabile difformità rispetto a due permessi di costruire, rilasciati nell’ottobre del 2003 per consentire l’ampliamento di un preesistente manufatto rurale che ricadeva in una zona classificata dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Otranto come zona “E1 – agricola produttiva normale”, e in un’area perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alta pericolosità idraulica.

I due indagati avrebbero così favorito la proprietaria che non rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo professionale autorizzando la sanatoria “del cambio di ubicazione e ampliamento di un fabbricato a uso deposito”, in realtà, generato da un organismo edilizio del tutto nuovo rispetto al preesistente manufatto destinato a deposito agricolo. La superficie si sarebbe estesa inglobando sette vani e un ampio porticato per circa 100 metri quadrati.

L’avviso di conclusione, è doveroso precisare, non corrisponde ad un verdetto di colpevolezza anticipato per i tre indagati che, difesi dagli avvocati Pietro Quinto e Antonio Amato, potranno replicare alle accuse al momento da considerarsi solo presunte.