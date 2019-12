SUPERSANO/MELISSANO (Lecce) – Due arresti per spaccio di droga tra Supersano e Melissano. Nel primo comune, i militari della stazione di Ruffano, con il supporto dello Squadrone “Cacciatori di Puglia” e dei colleghi del Nor – hanno arrestato in flagranza di reato il 33enne Antonio Salvatore Anastasia, finito ai domiciliari.

Durante la perquisizione in casa del giovane, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto – all’interno di una stampante – 27.70 grammi di cocaina, 4,3 di hashish e 2.3 grammi di marijuana, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi di droga. Anastasia è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei guai, con la stessa accusa, è finito il 25enne Roberto Russo, di Melissano, arrestato in flagranza di reato dai carabinier della locale stazione (guidati dal maresciallo Alessandro Borgia), che nella sua abitazione hanno rinvenuto 70 grammi di marijuana, un proiettile calibro 22, 875 euro in banconote di vario taglio nonché vario materiale per confezionare lo stupefacente. Anche per lui sono scattati i domiciliari.