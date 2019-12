COPERTINO (Lecce) – Lunedì 9 dicembre è in programma un’altra delle Giornate di Promozione della Cultura Scientifica, promosse dal Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio della Provincia di Lecce, diretto da Dario Corsini e realizzate da Gianni Podo.

Questa volta i protagonisti saranno gli studenti del Liceo Scientifico “Don Tonino Bello” di Copertino.

A partire dalle ore 9 e fino alle ore 12, un gruppo di 40 studenti liceali potrà visitare i laboratori dell’Istituto Scienze Patrimonio Culturale (ISPC), responsabile Giuseppe Scardozzi, e dell’Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC), responsabile Piera Ielpo; entrambi gli Istituti fanno parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e si trovano all’interno del polo universitario Ecotekne .

Per l’occasione, i laboratori visitabili grazie alla disponibilità dei ricercatori saranno sette: ISPC (Laboratorio di Topografia Antica, Archeologia e Telerilevamento; Microscopia Ottica, Elettronica e Diffrazione RX; Geofisica Applicata; Information Techologies Lab); Laboratori ISAC (Osservatorio Climatico – Ambientale; Analisi e Caratterizzazione Particolato Atmosferico; Bilancia Analitica).

Alle 12.30 , poi, i ragazzi e le ragazze completeranno il percorso didattico della giornata visitando la Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare) Centro di alta formazione e di ricerca, incardinato nell’Università del Salento e presente nello stesso Polo Universitario Ecotekne. Ad accoglierli il direttore Domenico Fazio.