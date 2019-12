LECCE – Puglia Popolare oggi riunita a Lecce per lo scambio degli auguri tra i dirigenti provinciali ed il Coordinatore Regionale Massimo Cassano, ha ribadito la sua presenza con una lista regionale alle prossime elezioni regionali del 2020.

“Stiamo dialogando con Italia in Comune e Centro Democratico per fare una forte lista moderata che mira ad essere la seconda forza della coalizione a sostegno del governatore Michele Emiliano” ha dichiarato il senatore Cassano ” in particolare nel Salento avremo in lista il nostro Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei e il Consigliere Regionale uscente Mario Romano che saranno i candidati di punta di Puglia Popolare”.

“Il radicamento nel Salento del nostro Movimento di Puglia Popolare partendo dalla città di Lecce è ormai una realtà. Di questo dobbiamo ringraziare Luigi Mazzei per la sua capacità di aggregazione su un progetto alternativo agli estremi” – ha dichiarato Alfredo Pagliaro Vice Coordinatore Regionale di Puglia Popolare.

“La presenza di tanti amministratori e Coordinatori di Puglia Popolare rappresenta l’attratività del progetto di Puglia Popolare, unico movimento civico moderato presente in tutto il territorio regionale. La differenza la fanno i valori Degasperiani e Morotei su cui si fondano le ragioni dello stare insieme. Sono certo che dopo Provincia e Comune di Lecce saremo determinanti anche alle prossime elezioni regionali”- ha dichiarato Luigi Mazzei