ROMA – Berlusconi, Meloni e Salvini si sono incontrati per decidere i candidati alla corsa per il governo delle Regioni che in primavera andranno al voto. Entro la prossima settimana il quadro sarà chiaro, ma per ora continua il braccio di ferro sulla Calabria e non si trova ancora l’accordo per Toscana e Puglia. “C’è un’intesa di massima per lasciare la scelta del candidato presidente a Fratelli d’Italia – spiega un dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni – Non c’è una scelta definitiva perché bisogna ancora accordarsi su qualche punto”. Ci sono diversi ostacoli con cui fare i conti: innanzitutto i veti degli aderenti della prima ora al partito di Giorgia Meloni. A Casarano, Maglie, Novoli, Nardò, Galatina e Miggiano sono pronti alla rivolta se il partito dovesse imporre Raffaele Fitto. Sì, perché in questi Comuni i fittiani sono ancora avversari dei Fratelli d’Italia. Eppure la fusione è già avvenuta con la diarchia a livello provinciale Gabellone-Signore e Ventola-Congedo a livello regionale.

Ma questo sarebbe un problema facilmente superabile, se non fosse che anche i vertici leghisti pugliesi hanno messo il veto sulla candidatura di Raffaele Fitto, “perché divisivo”. Quindi qualcuno manda avanti il nome di Marcello Gemmato, un meloniano puro. Non sarà facile l’accordo: la Lega resta sempre in campo con le sue proposte, inclusa quella di Altieri. Tra veti e tentennamenti il tempo passa, ma i tre leader del centrodestra romano potrebbero imprimere un’accelerata tra 48 ore.