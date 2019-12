LECCE – L’associazione “Federazione degli Universitari” rivolge un appello ai neo ministri dell’Istruzione:

“Le dimissioni dell’ex Ministro Fioramonti hanno generato l’inizio di una nuova fase di instabilità per scuola, università e ricerca per le quali, ancora una volta, non sono state tracciate politiche di ampio respiro che possano garantire maggiori risorse per studenti, docenti e ricercatori. Auspichiamo che i neo ministri Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi, rispettivamente con deleghe a Scuola e Università, assumano da oggi il ruolo con responsabilità, con l’obiettivo di incrementare le risorse per il Fondo di Finanziamento Ordinario, annullare il gap con gli Atenei del Sud e abolire lo stato di precarietà che attanaglia gran parte di docenti e ricercatori.

La scelta di Fioramonti, seppur coerente con quanto da lui dichiarato nelle scorse settimane, non può che considerarsi individuale e irresponsabile, frutto di un pericoloso diktat politico ormai noto alle cronache di questa legislatura che non garantisce continuità. Di fatto, l’assenza dei tre miliardi di euro per l’Istruzione dalla Legge di Bilancio non può essere considerata come elemento giustificatorio delle dimissioni dall’incarico, in quanto il Parlamento e il MIUR, di cui Fioramonti era a capo, sono le Istituzioni nelle quali ci si deve battere per avere più risorse per l’Istruzione.

Le statistiche inquadrano l’Italia come ultima in Europa per finanziamento all’Istruzione, frutto di vent’anni di trascuratezza politica. Oggi più che mai, il ruolo del Governo deve essere quello di pianificare un percorso strategico coraggioso che possa ridare centralità al pilastro dell’Istruzione, vero volano di crescita e sviluppo del nostro Paese. Ancora una volta, denunciamo lo stato di de-finanziamento che da anni si concretizza nelle Leggi di Bilancio dello Stato. Sono sempre meno, infatti, le risorse erogate per il sistema di diritto allo studio e per la ricerca in particolare per gli Atenei del Sud, per la maggior parte piccoli e medi, che devono confrontarsi con dei criteri che rallentano il loro sviluppo e ne favoriscono, al contrario, il loro declino”.