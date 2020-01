RICCIONE – Il Samsara, un brand della movida in riva al mare, è emigrato in uno dei posti più gettonati della Riviera romagnola (in Emilia – Romagna) per poter continuare a lavorare. A Gallipoli sono stati falcidiati tantissimi locali dedicati al divertimento. A Riccione, invece, li accolgono a braccia aperte: ci sono feste e incentivi del Comune per dare ossigeno al commercio. “Ancora musica e festa lungo il tappeto bianco di Riccione Ice Carpet. Questo fine settimana si balla in viale Ceccarini con un dj – set già collaudato al noto locale ‘Samsara’. A partire dalle 17.30, sabato e domenica, confermando la vincente formula pomeridiana si alterneranno in consolle Bellemani, Botteghi e C. Olivera per quella che è stata ribattezzata “Riccione On the Ice Carpet” che di fatto unisce e riassume le iniziative di Riccione Ice Carpet e Dj on Ice.

Tra Natale 2019 e Capodanno 2020 tre eventi al giorno per due mesi.

Un palinsesto programmato con anticipo, un calendario con una media di tre eventi al giorno a cui si aggiunge la stagione teatrale, le mostre, i presepi, gli alberi dei quartieri e le luminarie. Con particolarità che, nel mondo delle offerte turistiche del periodo, si trovano solo a Riccione a cominciare dal mare d’inverno e la Befana di Riccione Paese.

A tutto ciò si aggiungono gli incentivi agli operatori, come la gratuità della tassa per l’occupazione suolo pubblico per le attività del villaggio di Natale, la possibilità agli stagionali che ne fanno richiesta di rimanere aperti fino a fine gennaio e per il weekend inaugurale delle festività (7-8 dicembre) gratis l’estensione del suolo pubblico.

A gennaio, con l’inizio delle svendite e il richiamo dello shopping conveniente, gli eventi non finiscono ma proseguono fino al 19 gennaio così come la pista di pattinaggio che resta aperta con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21 e sabato e domenica dalle 10 alle 22. Prosegue fino al 19 gennaio anche La porta dei sogni. Suggestioni felliniane. mostra di scultura e pittura a Villa Franceschi. Si va anche a teatro con “La bella stagione 2019-20” che domani sera alle 21 propone “La camera azzurra”, con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci, Mattia Fabris, allo Spazio Tondelli, alle ore 21. L’11 gennaio, Chiesa Gesù Redentore, alle ore 19 per la rassegna Dai cori al cuore – Oh, è mi Nadèl, Coro Stella Alpina in concerto. Si viaggia attraverso le immagini sempre sabato 11 gennaio con L’Africa Bianca. Il mio viaggio in Malawi (ore 17) inaugurazione, biblioteca comunale. Mostra aperta fino al 29 febbraio. Il 16 gennaio inoltre il fotografo incontrerà il pubblico alle 21 al Centro della Pesa.. Alle 18 di sabato 11 gennaio Il pentagramma dell’anima, presentazione del libro di Stefania Bonomi, alla Sala Conferenze della Biblioteca comunale. Musica anche domenica 12 gennaio con la rassegna Dai cori al cuore – Un sogno diventato realtà. Riccione Women Ensemble, alla Chiesa Mater Admirabilis, alle ore 16.30. Poi il Baule dei Ricordi. Il mercatino a Riccione Paese come da tradizione ogni seconda domenica del mese, Riccione Paese, dalle ore 9 alle ore 19. In riva al mare si può ballare anche d’inverno. A Gallipoli sembra non si possa più fare nemmeno in estate. A Riccione lo fanno: si trova in Italia.