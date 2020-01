PRESICCE – La grande partecipazione di cittadini riscontrata nel Convegno di giovedì 16 gennaio e poi nella Fiaccolata di Domenica 19 a Salve, che ha visto la presenza di oltre 2000 cittadini (giovani, anziani, uomini e donne) provenienti da vari comuni della Capo di Leuca, sono stati indubbiamente due momenti di verifica della notevole preoccupazione che le popolazioni del Sud Salento avvertono sempre più verso le tematiche dell’inquinamento del territorio e degli effetti sull’ambiente e la salute.

“AMBIENTE e SALUTE per superare le emergenze ambientali nel Sud Salento” è stato lo slogan che ha visto mobilitarsi cittadini, associazioni e istituzioni locali per evidenziare e per chiedere che la Conferenza dei Servizi (rinviata dal 23 gennaio al 10 febbraio pv.) per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, non rilasci alcuna autorizzazione alla Società Ecolio 2. L’associazione sintetizza così le sue motivazioni: “In ragione della prioritaria necessità che siano effettuate tutte le indagini sulle diverse matrici ambientali e che vengano fornite rigorose e indiscutibili garanzie per la tutela dell’ambiente e della salute sulla base di una Verifica di Incidenza Sanitaria per la quale la Sezione Sud Salento di Italia Nostra ha inviato nei giorni scorsi apposita richiesta ad ARPA Puglia per frenare l’iter autorizzatorio.

Nel frattempo, al fine di organizzare in maniera puntuale e condivisa le prossime azioni e le tesi da sostenere nella Conferenza dei Servizi (che non si terrà più oggi ma il 10 febbraio prossimo) le Associazioni e le Amministrazioni comunali partecipanti alla Conferenza si sono autoconvocate per la domani giovedì 23 gennaio alle ore 18.30 presso il Comune di Salve alla presenza dei rispettivi collaboratori e esperti che stanno seguendo il problema”.