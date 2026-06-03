Domenica 7 Giugno 2026 – Vent’anni di Infiorata: Felline celebra il Corpus Domini tra fede, arte e comunità

Felline si prepara a vivere un appuntamento particolarmente significativo: domenica 7 giugno 2026 andrà in scena la XX edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, un traguardo importante che celebra vent’anni di impegno, devozione e partecipazione collettiva.

I lavori per la realizzazione dei tappeti floreali prenderanno il via nella prima serata di sabato 6 giugno, quando volontari, cittadini e appassionati inizieranno a trasformare le vie del borgo in un suggestivo percorso di arte effimera. Le operazioni proseguiranno per tutta la notte e durante la giornata di domenica, fino al completamento delle opere nel pomeriggio del 7 giugno, poco prima della tradizionale processione del Corpus Domini.

Tema dell’edizione 2026 sarà “Vieni Spirito Santo”, un invito alla riflessione sul ruolo dello Spirito Santo nella vita dei credenti e nella comunità cristiana. I tappeti floreali saranno ispirati ai sette doni dello Spirito Santo — sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio — simboli di crescita spirituale, discernimento e amore verso il prossimo.

Nella scelta e nello sviluppo del tema è stato particolarmente prezioso il contributo di Don Luca Grande, parroco di Felline, che ha accompagnato il gruppo organizzatore offrendo spunti e riflessioni spirituali utili a delineare il percorso tematico di questa ventesima edizione, rendendolo ancora più significativo e aderente al messaggio del Corpus Domini.

A curare il progetto artistico della XX edizione sarà il designer Totò De Lorenzis, un incarico prestigioso per un’edizione particolarmente significativa che vedrà le sue creazioni prendere forma attraverso migliaia di petali e materiali naturali, sapientemente lavorati dai volontari che, con passione e dedizione, trasformano ogni anno le strade del borgo in autentiche opere d’arte.

Se l’aspetto artistico rappresenta il volto più visibile dell’Infiorata, il vero cuore della manifestazione resta il lavoro comunitario. Da vent’anni decine di persone dedicano tempo, energie e passione alla riuscita dell’evento, contribuendo a mantenere viva una tradizione che è diventata uno dei momenti più sentiti e identitari per l’intera comunità fellinese.

Particolarmente significativa è anche la collaborazione che da alcuni anni unisce Felline a un gruppo di volontari provenienti da Supersano, coordinati da Fabio Micocci. Una presenza preziosa che testimonia come l’Infiorata sia capace di creare legami, amicizie e collaborazioni che vanno oltre i confini del paese, nel segno della condivisione e della partecipazione.

Al termine della processione del Corpus Domini, il programma del ventennale proseguirà con un momento artistico e culturale pensato per valorizzare ulteriormente la serata. Il pubblico potrà assistere a una suggestiva esibizione del violinista Francesco Trianni, accompagnato da una danzatrice della scuola di ballo ASD Athetic di Felline, in una performance che unirà musica e danza in un’atmosfera di grande intensità emotiva.

La serata sarà inoltre arricchita da una piccola esposizione delle opere della pittrice fellinese Anna Stendardo, artista profondamente legata al territorio e alla sua dimensione culturale.

La XX edizione dell’Infiorata del Corpus Domini non rappresenta soltanto una ricorrenza celebrativa, ma un’occasione per guardare con gratitudine al cammino compiuto in questi vent’anni e per rinnovare uno spirito di partecipazione che continua a coinvolgere generazioni diverse nel segno della fede, dell’arte e della bellezza condivisa.

Un anniversario speciale che Felline si appresta a vivere con orgoglio, consapevole che dietro ogni petalo posato lungo le strade del borgo si nasconde una storia fatta di impegno, appartenenza e amore per la propria comunità.