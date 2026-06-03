Via Potenza cerca il suo futuro: il Comune rilancia il bando e guarda al Circolo Tennis per far rinascere il maxi centro sportivo

LECCE – Una nuova occasione per trasformare un’opera pubblica incompiuta in un polo sportivo vivo e frequentato. Con il via libera della giunta alla revisione del bando di gestione degli impianti di via Potenza, l’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone prova a sbloccare una vicenda che si trascina da oltre due anni e che riguarda una struttura moderna, costata circa 2,9 milioni di euro, dotata di nove campi da gioco e mai realmente entrata in funzione. L’obiettivo è quello di rendere il nuovo avviso più attrattivo rispetto al precedente (con una concessione per più anni e meno onerosa), andato deserto, cercando di intercettare soggetti in grado di garantire una gestione stabile e di qualità. Ma accanto al percorso amministrativo prende sempre più consistenza anche una prospettiva che, seppur ancora tutta da costruire, viene guardata con interesse da Palazzo Carafa: quella di coinvolgere il Circolo Tennis Lecce, storica realtà sportiva cittadina che da decenni rappresenta uno dei punti di riferimento del tennis salentino.

L’idea che circola negli ambienti politici e sportivi è quella di avviare un confronto capace di coniugare innovazione e tradizione. Da una parte il trasferimento dell’attività principale nel nuovo centro di via Potenza, che offrirebbe spazi più ampi e infrastrutture moderne; dall’altra la possibilità di mantenere due campi da tennis nell’attuale sede nei pressi di Porta Napoli, preservando così un simbolo della storia sportiva cittadina e garantendo la presenza di un presidio tennistico in una zona che da generazioni identifica il tennis leccese. Si tratterebbe di una soluzione di compromesso capace di evitare uno strappo con il passato, valorizzando al tempo stesso un investimento pubblico che rischia di restare inutilizzato. Per il Comune, infatti, la priorità resta quella di dare finalmente vita a un impianto completato da tempo ma ancora in cerca di un gestore.

La riscrittura del bando va proprio in questa direzione: superare gli ostacoli che hanno frenato l’interesse degli operatori e creare le condizioni per un progetto gestionale sostenibile. L’amministrazione confida che il nuovo avviso possa aprire scenari finora rimasti sulla carta. La speranza è che il centro di via Potenza diventi un punto di riferimento per lo sport cittadino, capace di ospitare attività agonistiche, formazione e manifestazioni, mentre il mantenimento di una parte dell’attività tennistica nella sede storica consentirebbe di non disperdere un patrimonio di identità e memoria. Una partita ancora tutta da giocare, ma che nelle intenzioni di Palazzo Carafa potrebbe rappresentare la chiave per dare finalmente un futuro al polo sportivo fantasma e, allo stesso tempo, salvaguardare una delle tradizioni sportive più radicate della città.