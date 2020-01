MIGGIANO (Lecce) – Tutte le scuole superiori del Sud Salento si presentano in un unico grande Open day all’interno di un unico grande contenitore. Da domani, venerdì 10 gennaio e fino a domenica 12 gennaio , il Quartiere Fieristico di Miggiano ospita Expo Orienta Scuola, evento promosso dal Comune di Miggiano, sulla scia dell’esperienza plueriennale di Expo 2000, con il patrocinio della Provincia di Lecce e della Regione Puglia.

Finalità e programma della manifestazione, alla sua prima edizione, sono stati illustrati questa mattina, a Palazzo Adorno, in una conferenza stampa in cui sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, l’assessore all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo, il sindaco del Comune di Miggiano Michele Sperti e l’assessore comunale delegato Maria Antonietta Mancarella.

Expo Orienta Scuola sarà aperto venerdì 10 e sabato 11 gennaio dalle ore 15 alle ore 21.30 e domenica 12 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 .

Le 18 scuole superiori del Basso Salento saranno presenti negli spazi del Quartiere fieristico di Miggiano con un proprio stand in cui illustreranno la propria offerta formativa, così da far valutare i diversi percorsi didattici e le molteplici prospettive offerte.

In particolare sono: IISS “G. Salvemini” di Alessano, Istituti “Bottazzi, “Rita Levi Montalcini”, “De Viti – De Marco”, “Meucci” e Liceo scientifico “Vanini” di Casarano, IISS “Vespucci” di Gallipoli, Liceo classico “Capece” e Istituti “Cezzi – De Castro”, “Mattei” e La Noce” di Maglie, IISS di Otranto, IISS “Giannelli” di Parabita, IISS di Poggiardo, Ipseo “A. Moro” di Santa Cesarea Terme, IISS “Don Tonino Bello” e Licei “G. Comi” e “Stampacchia” di Tricase.

“Grazie alla positiva sinergia tra istituzioni, presidi, sindaci, Provincia e Regione, oggi, nel Salento, abbiamo veramente un’offerta formativa importante, che collega il mondo della scuola al mondo del lavoro. Un’offerta che tiene conto di quelle che sono le prerogative del nostro territorio: il turismo, l’agroalimentare, l’innovazione. Per questa ragione, gli studenti sono invitati tutti alla Fiera di Miggiano, che di nuovo si fa portavoce di una grande intuizione dell’Amministrazione, quella di mettere a disposizione uno spazio pubblico per un interesse collettivo: far capire e far sperimentare ai ragazzi le buone pratiche che si fanno nelle scuole a cui loro ambiscono”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

Rilevante anche l’evento collaterale, promosso dall’Ufficio scolastico provinciale, dal titolo “Open Day territoriali: offerta formativa salentina”, in programma sabato 11 gennaio alle ore 15.30, p resso il Theatrum in via Roma , a Miggiano, con gli interventi, tra gli altri, del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, della dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia Anna Cammalleri, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Vincenzo Melilli e del rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice.

“L’Ufficio scolastico provinciale ha inteso spiegare l’offerta formativa del territorio in tre tappe e ha scelto Miggiano, con Lecce e Cutrofiano”, ha spiegato il sindaco di Miggiano Michele Sperti, che ha aggiunto: “Expo Orienta Scuola è certamente un’idea nuova al servizio delle famiglie e dei giovani. E’ la prima edizione e contiamo nei prossimi anni di ripeterla e di consolidarla con l’aiuto che verrà dalla Regione”.

“Spesso le famiglie sono disorientate tra tante offerte formative, quindi, avere un luogo, uno spazio fisico dove incontrare le scuole e conoscere tutte le opportunità che la scuola salentina offre è molto importante. L’orientamento è fondamentale, anche per un problema di occupazione in un secondo momento. E’ un’iniziativa che sicuramente deve essere fatta”, ha detto l’assessore regionale al Lavoro, formazione professionale, diritto allo studio, istruzione e università Sebastiano Leo.