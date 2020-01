In mattinata, a Palazzo di Città di Taranto, è stato fatto il punto sul biennio di alta formazione che si è concluso: i partecipanti hanno lavorato con le eccellenze del territorio. Si tratta di percorso biennale di 2000 ore, di cui la metà sul campo. Tanti giovani diventano imprenditori dopo questa specializzazione, proponendo al territorio i servizi mancanti. È un sistema che consente di trovare occupazione per oltre il 98 per cento dei diplomati. I dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS IOTA) mettono in luce un risultato straordinario:

a 12 mesi dal diploma sono circa il 98% gli occupati. È un percorso alternativo all’università che dà la possibilità di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e non esclude poi la possibilità di laurearsi in un secondo momento (avendo già guadagnato un know how preziosissimo). Gli ITS trasferiscono altissima competenza e insegnano a gestire le nuove tecnologie. Il Salento e Taranto, in particolare, puntano sulla blu economy e sul sistema portuale. Nel biennio trascorso gli studenti ITS si sono specializzati con le imprese più importanti del territorio. Giuseppa Antonaci, presidente della fondazione ITS, spiega che in un’epoca di grandi trasformazioni tecnologiche, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) giocano un ruolo decisivo nella formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali ed internazionali.

Gli ITS consentono di realizzare modelli di sviluppo delle competenze, conoscenze ed abilità funzionali al mondo del lavoro, attraverso un’offerta formativa fortemente correlata a un reale bisogno delle aziende.

Prossimo appuntamento informativo Martedì 28 Gennaio ore 9, a Lecce, Officine Cantelmo, con l’incontro intitolato: “La sostenibile bellezza dell’Alta Formazione Specialistica”.