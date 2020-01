Puglia

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutti i settori; in serata i cieli generalmente saranno poco nuvolosi sia lungo la costa che sulle zone interne.

Molise

Sole prevalente nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite.

Basilicata

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione; in serata i cieli saranno generalmente sereni su tutto il territorio.

Bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana specie lungo il corso del fiume Po. Prevalentemente sereno nel corso del pomeriggio e in serata salvo riduzioni della visibilità in pianura Padana per nebbie o nubi basse. Altra giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni del Centro tempo con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte poche nubi in transito e sempre con tempo asciutto.

Tempo in prevalenza stabile al mattino al Sud con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Da segnalare solo locali piogge sui settori settentrionali della Sicilia. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite.

Temperature in aumento su tutto il Paese.

www.centrometeoitaliano.it