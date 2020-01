Puglia

Nuvolosità diffusa anche compatta nelle mattinata su tutto il territorio, maggiori aperture al pomeriggio. In serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi su tutti i settori sempre con tempo stabile.

Molise

Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; nuvolosità in generale aumento in serata.

Basilicata

Condizioni di tempo stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutta la regione nelle ore diurne; nuvolosità in generale aumento in serata

Tempo stabile sulle regioni settentrionali eccetto tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia con deboli precipitazioni in arrivo, nevose in Appennino oltre i 1100 metri di quota. Nebbie e nubi basse su coste e pianure anche persistenti durante la giornata. Più soleggiato sulle Alpi.

Nubi a tratti anche compatte fin dal mattino sulle regioni centrali adriatiche ma senza fenomeni di rilievo associati. Sereno o poco nuvoloso altrove sia al mattino che al pomeriggio salvo sull’alta Toscana con nubi irregolari e deboli piogge in serata o nottata.

Condizioni meteo stabili al Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione anche in serata e nottata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi ovunque.

Temperature in lieve aumento al nord sia nei valori minimi che in quelli massimi.

