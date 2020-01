Puglia

Locali addensamenti nella giornata sui settori settentrionali, sole prevalente sul Salento; tempo stabile in serata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi in serata.

Molise

Tempo asciutto nel corso della giornata con qualche nube al mattino su gran parte del territorio, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane. Cieli generalmente sereni anche in serata sia sulla costa sia sulle zone interne.

Basilicata

Nuvolosità irregolare nella mattinata su tutta la regione; al pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio ad ampie schiarite,. Sereno o poco nuvoloso in serata su tutto il territorio.

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord Italia ma con cieli non sempre sereni per foschie, nebbie e nubi basse. Al mattino sole in Liguria e poche nubi in transito sulle Alpi, nebbie anche dense in pianura Padana. Situazione per lo più invariata al pomeriggio e in serata.

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente specie al pomeriggio e qualche nube in transito invece al mattino sul versante adriatico e sul basso Lazio. Sereno anche in serata e in nottata. Bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi eccetto in Sardegna con piogge e nevicate sul Gennargento fin sotto i 1500 metri di quota. Migliora dalla serata o nottata in Sardegna con il ritorno della stabilità su tutte le aree.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

