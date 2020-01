LECCE – Li abbiamo aspettati, abbiamo rimandato lo shopping, abbiamo messo da parte energie, inventato nuovi bisogni e alla fine sono arrivati: al via oggi i saldi 2020.

Attesi dagli acquirenti, degli shopping addicted, ma soprattutto dai commercianti, i saldi sono l’occasione ideale per soddisfare qualche capriccio, rinnovare il guardaroba, ma soprattutto dare una spintarella ad un’economia nazionale che arranca.

Quest’anno 2 italiani su 3 approfitteranno dei saldi, con un percentuale stabile al 61,8%.

A farla da padrone le donne tra i 35 e i 44 anni residenti al sud, secondo Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research.

L’occhio attento degli acquirenti si concentrerà soprattutto sui capi di abbigliamento (95,9%), calzature (82%), accessori (37%) e biancheria intima (30%) acquistati nei negozi di fiducia, mentre si conferma la rimonta del web con il 21,3% di acquisti, percentuale che sale al 44% se si tratta di prodotti di moda.

La nota realmente positiva è che grazie alle varie campagne informative, i clienti si sentono più sicuri nei loro acquisti.

La fregatura è però dietro l’angolo, non sono infatti rari i casi di clienti insoddisfatti che solo dopo si sono accorti di non aver fatto un buon affare, ecco quindi un vademecum da rispettare per comprare risparmiando e in tutta serenità:

1. Mai cedere al classico colpo di fulmine: anche se il prezzo è allettante, valutare con attenzione l’effettiva utilità dell’oggetto che si sta per acquistare;

2. Assicurarsi che il prezzo esposto sia realmente scontato: il prezzo originale deve essere visibile, la strategia migliore è fare un giro di controllo prima dell’inizio dei saldi, ma comunque l’attenzione al cartellino è fondamentale;

3. Occhio alle condizioni della merce: controllare sempre la condizioni in cui si trova la merce che si va ad acquistare, poiché alcuni furbetti, espongono prodotti difettosi o danneggiati rimasti invenduti proponendo prezzi vantaggiosi, ma omettendo di segnalare il difetto;

3. Il reso è un diritto: diffidate dei commercianti che rifiutano la restituzione della merce acquistata;

E come sempre, largo ai piccoli negozi e al Made in Italy: i saldi interessano anche i piccoli negozi indipendenti, quindi perché non approfittarne per puntare più sulla qualità che sulla quantità?

Che siano un momento per soddisfare un capriccio o per acquistare beni per la famiglia, che gli acquisti vengano fatti in negozio oppure on line, i saldi una buona scusa per coccolarsi un po’, quindi avanti tutta con lo shopping, magari accompagnato da un caffè e una passeggiata in compagnia.