Controlli nel Salento: violenta lite a Nardò e oltre 2.400 persone identificate nel weekend

SALENTO – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato in tutta la provincia di Lecce. Tra gli interventi più rilevanti dell’ultimo fine settimana spicca un grave episodio di violenza registrato a Nardò, inserito in un bilancio settimanale di controlli ad alto impatto.
I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò sono dovuti intervenire d’urgenza per sedare una violenta lite in strada tra due uomini, che rischiava di avere conseguenze ben più gravi.
Al termine degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica, un trentacinquenne del posto è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali.
L’uomo avrebbe aggredito e picchiato un trentanovenne, per motivi definiti dagli inquirenti del tutto futili.
L’intervento di Nardò fa parte di una più vasta strategia di prevenzione pianificata dalla Questura di Lecce per garantire la sicurezza sia nel capoluogo che nei principali comuni della provincia.
I dati complessivi dell’attività di controllo, riferiti alla settimana dal 15 al 21 giugno, tracciano il quadro di un monitoraggio capillare con 2.467 persone identificate e sottoposte a controllo; 1.046 veicoli verificati lungo le principali arterie stradali della provincia.
I servizi di pattugliamento e contrasto alla criminalità diffusa continueranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico.
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