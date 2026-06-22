Ruba al negozio di sport e minaccia il vigilante davanti alla madre: incastrato dalle telecamere

LECCE – Un pomeriggio di ordinaria follia in via San Cesario e una raffica di furti nelle vie dello shopping. È il bilancio dell’ultimo weekend di controlli della Polizia di Stato a Lecce, che ha portato alla denuncia di tre persone in città.

L’episodio più movimentato si è verificato intorno alle 13:00 di ieri all’interno di un noto negozio di articoli sportivi. Un addetto alla sicurezza, notando un uomo e un’anziana donna (poi rivelatasi la madre) in difficoltà alle casse automatiche, si è avvicinato per offrire aiuto. Per tutta risposta, il quarantunenne è scattato verso l’uscita, facendo attivare l’allarme antitaccheggio.

L’uomo è stato subito bloccato dal personale, non prima di essere riuscito a disfarsi della merce rubata, un oggetto dal valore di 15 euro. Dopo una breve mediazione il cliente ha accettato di pagare il dovuto, ma la calma è durata poco: prima di uscire ha rivolto gravi minacce al vigilante, ignorando i tentativi della madre di calmarlo. Non soddisfatto, il 41enne è tornato poco dopo a bordo di uno scooter, reiterando l’atteggiamento intimidatorio all’esterno del locale, per poi fuggire nel traffico intuendo l’arrivo imminente della Polizia.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti delle Volanti sono risaliti alla targa dello scooter e alla foto della patente dell’uomo, un leccese già noto agli archivi.

Dopo il formale riconoscimento fotografico da parte della vittima in Questura, gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto scattare una perquisizione d’urgenza a casa dell’uomo alla ricerca di armi (con esito negativo).

Il 41enne è stato deferito in stato di libertà per minacce aggravate.

Sempre nel capoluogo, la Squadra Volante ha denunciato a piede libero un cittadino italiano del 1967, identificato come l’autore di ben tre furti distinti messi a segno in diverse ore della stessa giornata.

L’uomo ha collezionato anche una denuncia per aver violato il Foglio di Via Obbligatorio che gli vietava il ritorno a Lecce.

Infine, nella centralissima via Trinchese, le Volanti hanno fermato e denunciato per furto una ragazza italiana del 2007, sorpresa a rubare all’interno di un rinomato negozio della via dello shopping.