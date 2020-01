“Il nuovo Bando per le Smart Grid destinato a supportare, con circa 24 milioni di euro, interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed efficientamento di reti intelligenti per la distribuzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, é un’ottima opportunità per il nostro territorio”. Lo dichiara in una nota la deputata salentina, Soave Alemanno, del Movimento 5 Stelle Camera.

“Il nostro obiettivo è certamente quello di favorire la piena integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale e promuoverne il completo utilizzo. Infatti, questa misura é rivolta ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica operanti in Puglia, oltre che in Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia”, spiega Alemanno.

“Un’altra ottima iniziativa del governo per rinnovare l’impegno con i territori e dimostrare sensibilità su un tema importante quanto attualissimo”, chiosa la deputata M5S Soave Alemanno.