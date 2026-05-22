Almirante: Congedo: Nel 38° anniversario della scomparsa , ricordiamo il leader della ‘generazione che non si è arresa’

“Nel 38° anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante ricordiamo e rendiamo omaggio al leader della ‘generazione che non si è arresa’, che scelse di mantenere viva la testimonianza di un’altra Italia, senza comode abiure, sfidando l’emarginazione e perfino la criminalizzazione.

Almirante è stato un maestro per diverse generazioni, alle quali insegnò a coniugare i valori della Destra con quelli universali della libertà e della democrazia, preparando così, con il coraggio della preveggenza, il terreno a un tempo nuovo in cui una nuova Destra, come poi avvenuto, avrebbe governato l’Italia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.