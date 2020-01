Il bilancio del Lecce nei precedenti venti incontri a Verona con la squadra gialloblù è di: 3 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, 17 reti segnate e 3 subite.

La prima partita tra le due squadre in Veneto si giocò il 24 novembre 1929 all’ottava giornata del campionato di Serie B. Il Lecce allenato dal magiaro Ferenc Plemich riuscì a imporsi per una rete a zero, in virtù del gol di Enghel all’80.

La prima sfida in serie A coincide con la prima partita in assoluto dei giallorossi in Serie A. Era l’8 settembre 1985. Il Lecce allenato da Eugenio Fascetti scese in campo con: Negretti, Miggiano, S. Di Chiara, Enzo, Miceli, Raise, Causio, Barbas, Pasculli , A. Di Chiara, Palese. Il Verona campione d’Italia rispose con: Giuliani, Ferroni, Volpati, Tricella, Fontolan, Sacchetti, Galderisi, Verza, Bruni, Di Gennaro e Elkjaer. La partita si concluse con un sorprendente 2 – 2. Il Verona passò in vantaggio al 25’ con Elkjaer, al 54’ ci fu il pareggio del Lecce con Salvatore Nobile, al 63’ nuovo vantaggio dei padroni di casa con Antonio Di Gennaro, ma al 72’ Paciocco fissa il risultato sul definitivo 2 – 2.

L’ultimo match tra le due squadre al Bentegodi è avvenuto nello scorso campionato di serie B. Il match finì con la vittoria dei giallorossi per 2 – 0 grazie alle reti di La Mantia e Mancosu.