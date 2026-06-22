Un trequartista della Vecchia Signora nel mirino del Lecce

Fra le squadre corteggiatrici di Vasilije Adzic c’è una spasimante in più: il Lecce di mister Di Francesco. A rivelarlo è il Corriere dello Sport. Nella passata stagione il fantasista montenegrino in forza alla Juventus ha trovato pochissimo spazio. La Juve intende darlo in prestito affinché il 20enne possa trovare maggiore continuità. Un giocatore forte fisicamente e ben strutturato nonostante la giovane età, che in maglia bianconera si è fatto conoscere al mondo intero per l’eurogol siglato allo scadere contro l’Inter nel pirotecnico 4-3 del derby d’Italia d’andata dell’anno scorso. Nel prosieguo della stagione però il centrocampista è uscito dalle rotazioni di mister Spalletti e ora Adzic è sul mercato. L’operazione potrà essere imbastita sulla formula del prestito secco o un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni (futura ricompra). Soluzioni low cost per un giocatore dal grande potenziale che hanno ingolosito diverse società della massima serie. Dopo Sassuolo, Cagliari, Parma e la neo-promossa Frosinone, anche il Lecce si è interessata al giocatore. E nell’affare tra Juve e Lecce che ha portato Faticanti a vestire la maglia bianconera, si è concretizzato l’interesse dei giallorossi per il talento montenegrino.

Adzic potrebbe ricoprire più ruoli nella mediana di mister Di Francesco. Un giocatore ancora acerbo dal punto di vista tattico, ma dotato di un gran tiro dalla distanza. In attesa di mettere a segno il primo colpo di mercato del nuovo corso griffato Trinchera, il Lecce si sta muovendo anche in uscita.

Filip Marchwinski potrebbe lasciare il Lecce in questa sessione di mercato. Per lui si parla di un ritorno in patria, precisamente nel Wisla Cracovia, che potrebbe tesserarlo in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Il fantasista classe 2002 arrivò dal Lech Poznan per circa tre milioni di euro con grandi aspettative da parte della società giallorossa e di un’intera tifoseria.

Ma il vero sacrificio del mercato in uscita del Lecce potrebbe essere Lameck Banda. Fresco di rinnovo di contratto fino a giugno 2027, l’ala dello Zambia piace a diverse squadre di serie A e costituirebbe una plusvalenza importante, che finanzierebbe buona parte del mercato in entrata dei giallorossi.