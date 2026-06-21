Sicurezza nel Salento: nuovi furti a Uggiano La Chiesa all’indomani del blitz dei Carabinieri

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) – Non si arresta l’ondata di furti in abitazione nel territorio salentino, che torna a colpire l’area all’indomani di una significativa operazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il recente blitz dei militari tra Minervino di Lecce, Palmariggi, Cannole e Uggiano La Chiesa si era infatti concluso con il recupero di una cospicua refurtiva e la denuncia di quattro persone ritenute responsabili di una serie di reati ai danni di seconde case.

Ciononostante, nella notte tra il 18 e il 19 giugno, la criminalità è tornata a colpire proprio a Uggiano La Chiesa, concentrando la propria azione lungo via Giacomo Leopardi con due furti consumati e due tentati.

L’elemento di maggiore allarme sociale è legato alle modalità esecutive dei colpi, messi a segno nonostante la presenza dei residenti all’interno degli immobili, tra cui interi nuclei familiari e anziani soli. Le vittime si sono avvedute del furto di elettrodomestici, televisori e oggetti preziosi soltanto al risveglio, accusando inoltre un forte stato di stordimento che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Al momento sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale utilizzo di sostanze narcotizzanti da parte dei malviventi, un’ipotesi che tuttavia non trova ancora riscontri oggettivi o conferme ufficiali.

Questo modus operandi, caratterizzato dalla sfrontatezza di agire in presenza dei proprietari, ricalca una tendenza già emersa dall’inizio dell’anno nella vicina Minervino di Lecce, dove l’obiettivo della criminalità si è progressivamente spostato dalle case vacanza disabitate alle residenze principali.

Le indagini sul nuovo filone di furti sono state affidate ai Carabinieri della stazione di Minervino di Lecce, supportati dai militari della Compagnia di Maglie, i quali hanno eseguito i rilievi sul posto e raccolto le prime testimonianze delle vittime per risalire all’identità dei responsabili.

Il sindaco di Uggiano La Chiesa, Luca Leo, ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto e ha confermato di aver già trasmesso una formale richiesta al Prefetto e al Questore di Lecce per sollecitare un immediato potenziamento dei servizi di controllo sul territorio, definendo la sicurezza della comunità e delle fasce più fragili una priorità assoluta.

Sul fronte politico locale si registra inoltre l’intervento del gruppo consiliare di opposizione “Insieme per Cambiare”, che ha depositato un’istanza di accesso agli atti in merito alle comunicazioni inviate dal primo cittadino alla Prefettura e alla Questura, chiedendo la massima trasparenza sulle azioni intraprese per fronteggiare l’emergenza.