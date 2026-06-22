Fiamme nella notte in centro: distrutta un’auto a Spongano

SPONGANO (Lecce) – Un improvviso e violento incendio ha scosso la tranquillità della notte a Spongano, comune nel cuore del Salento. Pochi minuti dopo la mezzanotte, un terribile rogo è divampato in pieno centro, colpendo un’autovettura parcheggiata nella pubblica via in Piazza Bacile di Castiglione.

L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo l’intervento urgente di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase. Al loro arrivo sul posto, i caschi rossi si sono trovati di fronte a uno scenario impressionante: le fiamme avevano già completamente avvolto un’Audi A6, distruggendo interamente il veicolo in pochissimi minuti nonostante i tentativi di contenimento.

Per via del fortissimo irraggiamento termico sprigionato dall’incendio principale, è rimasta parzialmente danneggiata anche una Volvo V40, che si trovava parcheggiata nelle immediate vicinanze. Da quanto si apprende, entrambi i mezzi appartengono allo stesso proprietario.

Il tempestivo e provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ben peggiori. Gli operatori sono riusciti a domare e infine a estinguere il rogo, avviando subito dopo le delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area. Il rapido isolamento del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ad altre automobili in sosta e ha scongiurato qualsiasi pericolo per i beni limitrofi e per l’incolumità dei residenti della zona.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente anche i militari della Stazione Carabinieri di Spongano. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti gli accertamenti e i rilievi di competenza per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, le cause che hanno dato origine al devastante incendio rimangono ancora in corso di accertamento.