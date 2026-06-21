Incendio durante lo spettacolo pirotecnico a Presicce-Acquarica: fiamme nei giardini del Palazzo Ducale

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Un principio di incendio ha rischiato di compromettere gravemente ieri sera uno dei siti di maggiore interesse storico e culturale del Salento: i giardini pensili del Palazzo Ducale, situati nella località di Presicce. Nel corso dello spettacolo pirotecnico organizzato a conclusione dei festeggiamenti in onore di San Luigi, un artificio esplosivo ha accidentalmente colpito una palma, provocando l’immediato innesco del rogo.
Le fiamme, propagatesi sul fusto della pianta sotto gli occhi del numeroso pubblico presente nella piazza principale, hanno minacciato di estendersi rapidamente al resto della vegetazione dei giardini.
Fortunatamente, la tempestiva reazione di alcuni presenti, che hanno domato il principio di incendio con un getto d’acqua, ha evitato il peggio, rendendo non necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
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