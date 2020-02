LECCE – Archiviato brillantemente il match contro il Barletta (Lupiae Team Salento – Sportinsieme: 79-15), capitan Guarascio and friends sono ora attesi da una gara decisiva per il prosieguo del campionato.

Sabato prossimo infatti la squadra leccese, terza in classifica, andrà a far visita al Boys Nova Salus di Montescaglioso (Matera) posizionato al quarto posto.

Una sfida spartiacque per entrambi i roster in vista del rush finale in cui le prime due del girone D, al momento Reggio Calabria e Bari, accederanno alla fase finale del campionato nazionale di basket in carrozzina di Serie B.

Una gara che Andrea Calò, allenatore della Lupiae Team Salento, così presenta: “Sarà una bella sfida in quanto il Montescaglioso, seppur giovane realtà del basket in carrozzina, ha tutti i mezzi per far bene in questa lotta a quattro nel girone del sud Italia.

A noi, quindi, – conclude il coach leccese – il compito di imporre il nostro blasone, ben rappresentato in ogni suo ruolo dagli atleti a mia disposizione, al fine di poter tenere aperti i giochi. Di sicuro, al di là del risultato che decreterà il campo, sarà una bella giornata di sport”.

Basket in carrozzina Serie B girone D

4^ giornata di ritorno

Montescagliso (Mt), 15 febbraio 2020 ore 18.00

Boys Nova Salus – Lupiae Team Salento

Classifica

16 punti: Reggio Calabria

14: Bari

12: Lecce

8: Montescagliso

6: Palermo

2: Catania

0: Barletta