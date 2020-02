LECCE -“Vogliamo una Puglia diversa, felice della sua classe dirigente, non solo ubbidiente, ma anche competente. Siamo passati da una primavera pugliese a un inverno triste. Rifiuti ancora in emergenza, manca l’impianto di compostaggio: il ciclo non si chiude. Manca la legge sulla doppia preferenza, che dopo tante firme raccolte doveva essere una priorità. Noi, invece, siamo partito delle riforme”. Queste sono le parole della coordinatrice provinciale di Italia Viva, Ada Fiore. Mancava solo il quadro di Michele Emiliano con le frecce per fare centro nella prima assemblea provinciale di Italia Viva, questa sera (venerdì 7 febbraio 2020), presieduta dalla leader Teresa Bellanova sul palco delle Officine Cantelmo. La ministra renziana ribadisce che non scenderà in campo nella corsa pugliese, tutt’al più troverà un nome disposto al possibile sacrificio: la soglia di sbarramento è all’8%.

Però Teresa Bellanova porge nuovamente la mano a Zingaretti: “Il Pd non lasci che la Puglia finisca nelle mani di Salvini. Emiliano è stato bocciato su tutti i fronti, dalla sanità all’Agricoltura, dall’Ilva all’Ambiente. Con i democratici possiamo avviare un confronto, se abbandonassero l’idea di candidare il governatore uscente” (cliccate sull’immagine per vedere tutta l’intervista ndr). Ma anche Emiliano ha un uomo nel governo e nel Pd: è Francesco Boccia ed è molto influente. Difficilmente, a questa altezza di tempo, il Pd potrà fare marcia indietro. Se i renziani andranno avanti per la loro strada, nel centrosinistra potrebbe esserci un “bagno di sangue”. Le diplomazie sono a lavoro dietro le quinte, ma l’impresa di non spaccare il fronte del centrosinistra è quasi impossibile.