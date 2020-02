SPECCHIA (LECCE) – “Chirurgia palpebrale, chirurgia della retina e tanto altro: anche le operazioni più delicate possono essere eseguite in ambulatori innovativi e attrezzati. Le nuove tecnologie, che consentono l’intervento a bulbo chiuso, non prevedendo più i punti di sutura, quindi danno la possibilità di tornare serenamente alla propria abitazione. Basta circa un’ora per la cataratta”. Il professore dell’Università di Medicina e Chirurgia di Bari, Michele Vetrugno, considerato uno dei maggiori specialisti internazionali sulla diagnosi precoce del glaucoma, in un convegno a Specchia (Lecce), che si è tenuto sabato scorso nelle sale del palazzo comunale, ha raccontato gli enormi progressi fatti dalla chirurgia oculistica ambulatoriale, che oggi è diventata veloce, sicura, innovativa, confortevole e sempre meno invasiva (per vedere le interviste cliccate sull’immagine ndr). “Oggi il sistema sanitario nazionale ci impone di incrementare gli interventi ambulatoriali – continua il professore – Una serie di interventi chirurgici che prima prevedevano in ricovero in ospedale oggi si svolgono in regime ambulatoriale per abbattere i costi, grazie allo sviluppo tecnologico che rende questa chirurgia sempre più sicura. Il paziente torna a casa e gestisce il decorso operatorio in maniera più semplice e rapida”. Anche l’intervento relativo al glaucoma, con mani esperte come quelle del dottor Vetrugno (e nuova tecnologia), diventa routine.

L’operazione alla cataratta è sempre più precisa e veloce: nel ‘67 Kelman ha fatto fare un grande passo in avanti a chi soffre di questi problemi, anche se ci sono voluti 20 anni per far diventare la facoemulsificazione la tecnica più sicura e più utilizzata. La cataratta è l’intervento più eseguito in assoluto, ha spiegato il professor Michele Vetrugno nella sua relazione: sono circa 500mila operazioni all’anno. Il percorso del paziente è semplice: dopo una visita, gli esami di routine e il consenso informato, si procede a un intervento chirurgico, che comunque potrebbe avere, in rarissimi casi, delle complicanze. È necessaria una visita anestesiologica e la preparazione dell’occhio prima di entrare nella sala operatoria per l’intervento vero e proprio. È necessario per la sicurezza che tutti i materiali siano monouso e che si somministri un antibiotico per un buon decorso post operatorio. Il personale dell’ambulatorio, dunque, segue passo dopo passo il paziente. Il soggetto operato, subito dopo l’intervento, resta in stand by per le pratiche amministrative: dopo un’ora, il paziente andrà a casa.

I VANTAGGI DELL’INCREMENTO DELLA CHIRURGIA AMBULATORIALE E IL NUOVO AMBULATORIO D’ECCELLENZA A RUFFANO

La nuova sanità impone il rafforzamento delle strutture territoriali e un alleggerimento degli ospedali, che servono per affrontare soprattutto le gravi emergenze. La chirurgia ambulatoriale oculistica dà una grande opportunità anche per lo smaltimento delle liste d’attesa: il rapporto virtuoso con il privato accorcia di gran lunga i tempi. La crescita della chirurgia ambulatoriale sta facendo fiorire centri d’eccellenza in Puglia, come quello di Ruffano (“Oculistica Salento”), che punta sulle più importanti professionalità della Regione.

“Siamo diventati un punto di riferimento per i pazienti che hanno necessità di interventi d’urgenza della chirurgia della cataratta, del glaucoma, ma soprattutto della retina – spiega il dottor Massimiliano Pennetta – I pazienti hanno la possibilità di essere ben gestiti da chirurghi di alto livello e di essere seguiti, passo dopo passo, nel percorso di recupero. L’affluenza negli ospedali è molto alta, le liste d’attesa sono molti lunghe: il territorio ha bisogno di un centri come questo per ottenere risposte immediate quando si verifica il distacco della retina o altre emergenze che richiedono risposte veloci”