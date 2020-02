LECCE – Cinque agenti intossicati dall’incendio provocato in cella da un detenuto. È accaduto ieri mattina nel carcere di Lecce, all’interno della prima sezione del reparto C2, dove un carcerato di origini italiane ha appiccato un rogo doloso all’interno della cella 15, usata per il pernottamento.

Il peggio è stato evitato grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria, sebbene cinque agenti – come detto – siano rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme.

Il grave episodio è stato denunciato da Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge : “Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale senza strumenti e mezzi anche nel far fronte al totale fallimento del superamento O.P.G. e servizio sanitario penitenziario”.

“L’Osapp – continua il sindacalista – da tempo denuncia violente aggressioni, offese, sputi ed altro riservato nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria ed invece anche ieri mattina , solo grazie alla prontezza del medesimo personale non si è sfiorata una grave tragedia: in condizioni estreme gli agenti hanno portato a termine, con spirito di abnegazione e senso del dovere il proprio lavoro nonostante la gravissima penuria di personale e il grave sovraffollamento dell’Istituto penitenziario.

Chiediamo che il Ministro Bonafede dichiari lo stato si emergenza e convochi un tavolo per affrontare concretamente e in modo definitivo i problemi più urgenti quali : le reiterate e gravissime aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria nelle carceri pugliesi e non solo ,la grave carenza di organico, il rinnovo del contratto ormai scaduto da tempo e il gravissimo sovraffollamento di tutti gli Istituti penitenziari della regione Puglia e di tutto il territorio nazionale”.

“Quanto sta accadendo – conclude Montesano – è inammissibile e intollerabile e ci risulta assai difficile comprendere come la politica sia in silenzio assordante sugli annosi problemi delle carceri Pugliesi e non solo. Continuiamo a denunciare lo stato di malessere in cui vivono uomini e donne della Polizia Penitenziaria della regione Puglia nella totale sordità del mondo politico del ministro e chi ha responsabilità dell’amministrazione Penitenziaria , Il nostro plauso continua ad andare agli uomini e donne della Polizia Penitenziaria che nonostante le notevoli difficolta continuano a garantire l’ordine sicurezza e trattamento nell’ambito delle strutture territoriali.

Confermiamo lo stato di agitazione , e dopo il Molise , se non ci saranno segnali concreti e risolutivi alle problematiche , comunicheremo le date di tangibili ed eclatanti proteste anche pubbliche”.