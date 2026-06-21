Autovelox dietro la siepe sulla Melendugno-Torre Dell’Orso, scatta la diffida: “Va sospeso subito”

MELENDUGNO – L’autovelox che dal prossimo primo luglio entrerà in funzione lungo la strada provinciale che collega Melendugno a Torre dell’Orso finisce già al centro di una dura contestazione e spunta una diffida, che è l’anticamera del tribunale. Dopo le polemiche esplose sui social per la presenza del dispositivo dietro una recinzione e parzialmente nascosto dalla vegetazione, l’Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada Altvelox ha inviato una formale diffida alle autorità competenti chiedendo la sospensione immediata dell’impianto e fissando un termine di cinque giorni per l’adozione dei provvedimenti richiesti, riservandosi, in caso contrario, iniziative giudiziarie.

L’associazione ha trasmesso l’atto al Comune di Melendugno, al Prefetto e alla Polizia Stradale, chiedendo di verificare la piena regolarità della postazione, della segnaletica di preavviso e dello stesso decreto autorizzativo. Al centro della contestazione c’è soprattutto la presunta scarsa visibilità dell’apparecchiatura, immortalata in alcune fotografie che hanno rapidamente fatto il giro del web e che mostrerebbero il rilevatore collocato dietro una recinzione e parzialmente coperto da una siepe.

Nella diffida viene richiamata la sentenza n. 22158 del 23 maggio 2013 della Corte di Cassazione penale, che affrontò un caso relativo all’utilizzo di autovelox occultati agli automobilisti. Secondo quanto evidenzia Altvelox, i giudici di legittimità stabilirono che apparecchiature perfettamente lecite possono trasformarsi in strumenti di illecito quando vengono inserite in un sistema finalizzato a sorprendere gli utenti della strada attraverso modalità ingannevoli. L’associazione precisa di non sostenere che ogni eventuale irregolarità configuri automaticamente un reato, ma sottolinea come sarà eventualmente l’autorità giudiziaria a valutare i fatti e le responsabilità. Resta però fermo, secondo Altvelox, il principio per cui “una postazione di controllo della velocità non può essere nascosta dietro ostacoli visivi, poiché la normativa impone che sia preventivamente segnalata e chiaramente visibile agli utenti della strada”.

“I controlli sulla velocità sono legittimi solo quando rispettano integralmente le norme. La sicurezza stradale non può essere utilizzata come giustificazione per postazioni occulte o difficilmente individuabili”, afferma il presidente dell’associazione, Gianantonio Sottile Cervini. Dal canto suo, il Comune di Melendugno difende l’operazione richiamando il decreto prefettizio dell’11 luglio 2023 che autorizza l’installazione dei sistemi di rilevazione fissa lungo la SP 297. Palazzo di Città ha comunicato che dal primo luglio saranno attive apparecchiature modello “Photored F17DR”, omologate e tarate secondo la normativa entrata in vigore con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del giugno 2026. L’amministrazione sostiene che l’intervento sia stato deciso esclusivamente per ragioni di sicurezza, alla luce dei numerosi incidenti, anche mortali, registrati nel tempo su quell’arteria. I dispositivi saranno collocati in entrambe le direzioni di marcia tra il chilometro 1+300 e il chilometro 2+500 e, secondo il Comune, saranno adeguatamente preannunciati da apposita segnaletica.

La vicenda, però, è destinata a restare al centro del dibattito nelle prossime settimane. Da una parte l’amministrazione rivendica la necessità di ridurre la velocità su una strada segnata da gravi tragedie; dall’altra i contestatori chiedono che il controllo non si trasformi in una trappola per automobilisti e che vengano rispettati fino in fondo i principi di trasparenza e visibilità richiamati dalla stessa giurisprudenza della Cassazione. Ora la palla passa alle autorità chiamate a verificare se la postazione rispetti effettivamente tutti i requisiti previsti dalla legge.