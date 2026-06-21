Il sultano ed il salento

IL SULTANO E IL SALENTO

Nardò, “La Neretina”, 20 giugno 2026

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono incontri che arrivano come uno schiaffo dato con il guanto di velluto. Vai al Giardino Botanico della Villa Comunale di Nardò pensando di assistere alla presentazione di un libro e ti ritrovi davanti a qualcosa di più scomodo: la complessità della storia raccontata senza anestesia.

Gennaro Sangiuliano non è mai stato un autore accomodante. Dopo Putin, Trump e Xi Jinping, ha dedicato il suo ultimo lavoro a Recep Tayyip Erdoğan, il leader che ha trasformato la Turchia e ne ha riscritto l’identità. A Nardò, nella terza edizione del Festival della Cultura Controcorrente “La Neretina”, ha raccontato questa parabola attraverso una chiave che gli è cara: la biografia come radiografia del potere.

Un merito va riconosciuto alla giornalista Serena Patrimia, che ha moderato l’incontro con misura e intelligenza. Non ha trasformato la serata in un monologo mascherato da dialogo. Ha posto domande vere, capaci di tenere vivo il confronto e di accompagnare il pubblico dentro una materia complessa.

Il cuore della riflessione è il cosiddetto paradosso turco. Un Paese nato sulle fondamenta laiche costruite da Mustafa Kemal Atatürk ha progressivamente invertito la rotta. Santa Sofia è tornata moschea, il richiamo religioso è diventato parte centrale della narrazione politica e l’opposizione, rappresentata oggi soprattutto da Ekrem İmamoğlu, si trova sotto una pressione crescente.

Sangiuliano insiste sulle origini. Erdoğan bambino vende dolci nei quartieri benestanti di Istanbul senza poterne assaggiare uno. È un’immagine che aiuta a comprendere la formazione di un carattere. Lo stesso schema ritorna nelle storie di Putin cresciuto nella precarietà sovietica o di Xi Jinping costretto ai lavori più umili durante la Rivoluzione culturale. Le infanzie difficili non giustificano il potere, ma spesso ne spiegano l’impronta.

L’analisi dello storico evita sia la demonizzazione sia l’agiografia. Erdoğan ha consolidato un consenso reale perché ha portato infrastrutture, servizi e sviluppo in aree dell’Anatolia che per decenni erano rimaste ai margini. È una verità che in Occidente si fatica ad accettare: per chi lotta ancora per il benessere materiale, la libertà di stampa o la qualità delle istituzioni non sempre rappresentano la priorità assoluta.

Al centro della strategia del presidente turco c’è il neottomanismo: il richiamo all’antico impero come identità e ambizione geopolitica. Una Turchia che vuole essere più di uno Stato regionale, mantenendo un piede nella NATO e un altro nelle stanze di Mosca, vendendo droni all’Ucraina e stringendo accordi industriali con l’Occidente. Non un alleato prevedibile, non un nemico dichiarato, ma un attore autonomo e spregiudicato.

A un certo punto è comparso anche Berlusconi. Non come nota a margine, ma come personaggio della storia. Sangiuliano ha ricordato il rapporto che lo legava a Erdoğan. Mi ha colpito perché certi leader, pur appartenendo a mondi diversi, finiscono per riconoscersi. Forse perché parlano la stessa lingua: quella del consenso cercato nelle piazze prima che nei palazzi. Le alleanze tra gli Stati nascono nei ministeri. Le intese tra gli uomini, invece, nascono altrove. E qualche volta durano di più.

Il tentato golpe del 2016 rappresentò il punto di svolta. Erdoğan lo definì «un dono di Dio» e lo utilizzò per avviare una vasta epurazione che colpì magistrati, docenti, funzionari e militari. La storia insegna che il potere raramente spreca le occasioni offerte dalle emergenze.

In questa serata salentina, tra la pietra leccese e l’aria di mare, il pensiero corre inevitabilmente a Otranto. Fu da lì che l’Impero ottomano tentò di aprire una porta verso l’Italia. Una memoria che nel Mezzogiorno non appartiene soltanto ai libri, ma anche alle pietre e ai racconti tramandati.

Quando Sangiuliano ha evocato quell’assedio, il collegamento con il presente è apparso naturale. Non perché la storia si ripeta identica, ma perché conserva certe linee profonde. I popoli cambiano, gli imperi crollano, i confini si spostano. Restano le ambizioni, le paure, il desiderio di contare qualcosa nel grande racconto del mondo.

Il Festival della Cultura Controcorrente continua a distinguersi per una scelta precisa: ospitare voci che non cercano il consenso facile. Dopo Sangiuliano, il programma prevede Alessandro Sallusti. Una linea culturale chiara, che può piacere o meno, ma che ha il merito della trasparenza.

Quanto a Erdoğan, nessuno sa quanto durerà la sua stagione politica. La Turchia, però, sopravvivrà anche a lui, come è sopravvissuta ad Atatürk e ai sultani del passato. La storia ha sempre un respiro più lungo degli uomini che pretendono di dominarla.

Questa sera, nel Giardino Botanico di Nardò, la storia ha parlato per quasi due ore. E il Salento è rimasto ad ascoltare.