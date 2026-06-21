Nardò, quando le idee diventano racconto: una sera nel giardino del Castello Acquaviva

Certe sere d’estate non hanno bisogno di effetti speciali. Basta un giardino illuminato con discrezione, il profumo degli alberi che si mescola all’aria del tramonto e una comunità che decide di fermarsi per ascoltare. È accaduto ieri nel Giardino Botanico del Castello Acquaviva di Nardò, dove la terza edizione della rassegna culturale ha regalato al pubblico qualcosa di sempre più raro: il gusto della conversazione.

A fare gli onori di casa è stato il giornalista Lorenzo Cafarchio che con la misura di chi conosce il valore delle parole ha introdotto gli ospiti della serata, ricordando il lavoro organizzativo che rende possibile ogni appuntamento culturale e ringraziando quanti, dietro le quinte, trasformano un’idea in un evento. Un’introduzione sobria, elegante, quasi un invito a mettersi comodi prima dell’inizio del viaggio.

Poi è arrivato lui, l’uomo che avrebbe guidato il pubblico lungo il percorso della serata: l’avvocato Carlo Ciardo.

Più che un moderatore, un narratore. Più che un intervistatore, un regista invisibile.

Ciardo ha saputo fare ciò che pochi riescono ancora a fare in pubblico: coniugare profondità e leggerezza. Lo ha fatto ricorrendo a una straordinaria aneddotica cinematografica, disseminando il dialogo di citazioni, scene e personaggi che sembravano uscire da una vecchia pellicola italiana per accomodarsi tra il pubblico.

Totò e Fabrizi, Gassman e Manfredi, Bruno Lauzi e Michelangelo, persino il vecchio fauno scolpito per Lorenzo il Magnifico: ogni riferimento diventava una chiave per leggere il presente. Non semplici citazioni, ma piccoli racconti capaci di illuminare un concetto con la stessa efficacia di una battuta ben scritta.

E così la cultura, anziché indossare il vestito severo delle occasioni ufficiali, ha scelto quello più confortevole dell’intelligenza ironica.

La conversazione con il direttore Alessandro Sallusti è scivolata per oltre un’ora tra giornalismo, storia, libertà, politica e memoria collettiva. Ma al di là delle opinioni, che appartengono legittimamente a ciascuno, ciò che ha colpito è stata la qualità del confronto.

In un tempo in cui troppo spesso si preferisce etichettare anziché ascoltare, la serata neretina ha ricordato che la cultura nasce proprio dall’incontro tra punti di vista differenti. Non dall’uniformità, ma dalla curiosità.

E forse il momento più significativo non è stato uno dei tanti passaggi dedicati all’attualità. È arrivato quasi in sordina, quando il dialogo ha lasciato spazio alla riflessione sul valore del dubbio, sull’importanza di restare inquieti per continuare a comprendere il mondo. Una lezione antica e modernissima insieme.

Il pubblico ha seguito con attenzione sorprendente. Nessuna fretta, nessuna distrazione. Solo il piacere di ascoltare. E non è poco, in un’epoca in cui l’attenzione è diventata la più preziosa delle risorse.

Alla fine, come accade nelle storie ben raccontate, è arrivato il momento dei ringraziamenti.

Sul palco sono intervenuti il consigliere Pierpaolo Giuri e la consigliera Alessandra Fracella, che hanno consegnato le targhe celebrative agli ospiti della serata. Un gesto semplice, ma carico di significato: il riconoscimento di una comunità che sceglie di investire nel confronto culturale e nella circolazione delle idee.

Giuri ha rivendicato con orgoglio la pluralità delle voci ospitate dalla rassegna, sottolineando come il valore di un festival non stia nell’uniformità del pensiero, ma nella possibilità di ospitare sensibilità differenti. Fracella ha invece ringraziato gli ospiti e il pubblico, richiamando alcuni dei passaggi più suggestivi emersi durante il dialogo e sottolineando la straordinaria partecipazione che ha accompagnato l’intera manifestazione.

E proprio il pubblico è stato il vero protagonista silenzioso della serata.

Seduto tra gli alberi del giardino botanico, ha dato corpo a quella convinzione che ogni anno questa rassegna conferma: la cultura non è un lusso per pochi, ma una necessità collettiva. È il luogo dove una città si guarda allo specchio e prova a capire qualcosa in più di sé stessa.

Quando le luci si sono abbassate e le ultime persone hanno lasciato il Castello Acquaviva, è rimasta nell’aria una sensazione difficile da spiegare. Forse la stessa che si prova all’uscita di un buon film o dopo aver chiuso un libro che ci ha accompagnato per qualche giorno.

La sensazione che, almeno per una sera, le idee non siano state slogan ma racconto.

E che il racconto, quando è fatto bene, continui a camminare anche dopo l’ultimo applauso.