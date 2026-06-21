L’allarme dalla Germania, il blitz dal tetto: anziana bloccata in casa salvata in extremis

SURBO (Lecce) – Un telefono che squilla a vuoto per ore, la distanza che amplifica la paura e un soccorso da film, con i soccorritori calatisi dal tetto per evitare il peggio.

Si è risolta con un grande spavento e un ricovero in ospedale la drammatica vicenda che ha visto protagonista un’anziana di 85 anni, rimasta bloccata sul pavimento della propria abitazione alle porte di Lecce, impossibilitata a chiedere aiuto.

A far scattare l’allarme, nella serata di ieri, è stato il figlio della donna, un uomo di 58 anni che vive e lavora in Germania. Preoccupato dal prolungato silenzio della madre, l’uomo ha prima tentato di chiedere aiuto ad alcuni vicini di casa. Quando anche loro hanno confermato che l’anziana non rispondeva né al citofono né ai richiami, il figlio ha capito che non c’era un minuto da perdere e ha composto il Numero Unico di Emergenza 112.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono piombati i Carabinieri della Stazione di Surbo e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce. L’intervento, tuttavia, si è rivelato tutt’altro che semplice: l’abitazione dell’anziana si trova infatti immersa in un’ampia area boschiva, protetta da un muro perimetrale che rendeva l’accesso particolarmente difficoltoso.

Per superare l’ostacolo è stato necessario l’intervento tecnico dei Vigili del Fuoco che, utilizzando una scala telescopica, sono riusciti a raggiungere il tetto dell’immobile, aprendo la via d’ingresso ai Carabinieri. Una volta dentro, i militari dell’Arma hanno trovato l’85enne distesa sul pavimento al secondo piano, in stato confusionale e dolorante.

La donna, che presentava escoriazioni e tracce di sangue su un braccio, ha spiegato di essere caduta ripetutamente senza più riuscire a rimettersi in piedi. A condannarla a quell’isolamento forzato è stata la sfortuna: in una delle cadute, il suo telefono cellulare si è danneggiato, isolandola completamente dal mondo e impedendole di lanciare l’allarme.

L’anziana è stata subito presa in cura dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Sebbene si trovi ancora in osservazione, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Una storia a lieto fine che fotografa una perfetta sinergia tra istituzioni e cittadini: dall’ostinazione del figlio lontano alla prontezza dei vicini, fino al coordinamento tra Carabinieri e Vigili del Fuoco.