In un primo momento non mi erano chiari i motivi per i quali, dopo le elezioni in Emilia Romagna, le Sardine fossero andate, di corsa, a Treviso, a trovare i Benetton. Ma, poi, quando i “leader” (?) del Movimento si sono recati nella sede di Fabrica, come un cane fa col suo padrone, e lì hanno posato come stars per delle bellissime foto il cui artefice è stato Toscani, tutto mi è stato più chiaro. Toscani …, proprio lui. Il fotografo intellettuale che, per la seconda volta, ha colpito al cuore Genova e la Liguria intera, provocando stupore e indignazione al tempo stesso, quando ha dichiarato, spocchioso come sempre: “A chi interessa che caschi un ponte”, con la solita boria del “comunista con i soldi”.

Le Sardine non potevano non ringraziare i Benetton, sponsor del loro Movimento, i quali, per non farsi revocare la concessione di Autostrade, finanziano il Movimento che, a sua volta, appoggia il PD alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna. Ma non si tratta di finanziamento illecito ai partiti. No! Loro finanziano un movimento che appoggia un partito. È ben altra cosa.

D’altra parte, solo un miracolo avrebbe impedito la revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia spa dopo il disastro del crollo del ponte Morandi di Genova. L’affare miliardario realizzato durante il governo D’Alema (guarda caso), rischiava di svanire. Ma le concessioni non si toccano. Esse rappresentano l’operazione più lucrosa mai realizzata da Edizione srl, la holding della famiglia di Ponzano Veneto. Edizione srl, che possiede il 100% di Sintonia spa, che possiede il 30% di Atlantia spa, che possiede il 100% di Autostrade per l’Italia, che alla Fiera mio padre comprò direbbe il grande Branduardi. E la fiera fu la fantastica privatizzazione che Prodi, Draghi, D’Alema & C. decisero negli anni ’90. I particolari dell’acquisizione vennero descritti nell’Analisi trimestrale dei bilanci di R&S-Il Sole 24 Ore del 24 dicembre 2009. La fonte dei dati è, quindi, la società di studi e ricerche di Mediobanca. Un gruppo di azionisti privati, riuniti nella Società Schemaventotto Spa appartenente alla famiglia Benetton, rilevarono il 30% delle quote, il restante 70% venne lanciato sul mercato.

Per aggiudicarsi il 30% di Autostrade, Schemaventotto investì 2,5 miliardi di euro, di cui 1,3 di mezzi propri e 1,2 miliardi presi a prestito dalle banche. Il secondo passaggio avvenne nel 2003, quando NewCo, controllata da Schemaventotto, rilevò con un’Opa il 54% di Autostrade per 6,5 miliardi, incorporando successivamente Autostrade e scaricandole il debito che aveva contratto per finanziare l’Offerta Pubblica di Acquisto.

Come dire: mi presto i soldi per comprarti, diventi mia, ma il debito te lo paghi da sola.

In gamba i Benetton, che in seguito a questa seconda operazione finanziaria riuscirono a chiudere l’operazione a costo zero. Schemaventotto, infatti, tra il 2000 e il 2009 prelevò da Autostrade 1,4 miliardi di dividendi, tutti generati da utili d’esercizio, e collocò in Borsa il 12% del capitale, con un incasso di altri 1,2 miliardi. Il ricavato totale fu di 2,6 miliardi di euro, pari all’esborso per l’acquisizione. Così i Benetton sono “rientrati dal debito”, recuperando i mezzi propri investiti. La loro partecipazione nella società vale oggi molto di più.

La privatizzazione di Autostrade, ossia il trasferimento di un monopolio naturale in mani private realizzato dalla maggioranza di centro-sinistra, porta su di sé il marchio di Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Draghi e Massimo D’Alema. Il processo di privatizzazione maturò durante il primo governo Prodi e proseguì e si concluse, senza soluzione di continuità, con il governo D’Alema, con Ciampi ministro del Tesoro di entrambi gli esecutivi, Draghi direttore generale e Gian Maria Gros-Pietro presidente dell’Iri. Ma per i nostri governanti è tutto normale.

Flavio Carlino