SALENTO – Il nuovo film del pluripremiato regista Fabio Massa con Cristina Donadio arriva sugli schermi italiani nella prossima primavera. Lo stabiese Fabio Massa, dopo il pluripremiato “Aeffetto Domino”, ha terminato il montaggio del suo nuovo film intitolato “Mai per sempre”. Scritto a quattro mani con Demetrio Salvi ed in collaborazione con Diego Olivares, il film è lo specchio di tutte le sfaccettature che la vita ci offre quotidianamente: la continua lotta, atavica, tra il bene ed il male, il loro sfiorarsi, rincorrersi, a volte convivere.

Massa veste anche i panni del protagonista, Luca, un ragazzo che ha preferito andarsene in una piccola cittadina della Puglia, con la fidanzata a fare il meccanico piuttosto che restare in Campania con persone che non condividono la sua stessa morale. Con lui c’è l’amico Antonio, detto 6=, appena uscito dal carcere e che adesso è fidanzato con Sara ed è in cerca di riscatto. Luca a Napoli ha sempre un pezzo di cuore rappresentato dalla mamma Silvana e da Don Michele, ma la felicità, per tutti, sembra quasi una chimera.

A proposito del film, Massa ha dichiarato: “Sono molto emozionato di questo nuovo inizio. Dopo “Aeffetto domino” mi è nata l’esigenza, di raccontare una storia cruda, molto vicina ai problemi dei giovani di oggi, alla ricerca di un proprio futuro, che a volte non si presenta come noi realmente desideriamo, e allora combattiamo senza tregua, senza fine. Anche questa volta ho la possibilità di lavorare con un cast importante, e inoltre insieme al casting director, abbiamo deciso di dare opportunità a giovani talenti in cerca della grande occasione.

Il talentuoso regista ha affidato la direzione della fotografia a Rocco Marra, mentre i costumi sono stati realizzati da Gina Oliva. L’organizzazione generale è di Rocco Buongiorno, mentre le scenografie ed i casting sono stati curati, rispettivamente, da Gianluigi Marrazzo e Andrea Axel Nobile. Il film è prodotto dallo stesso Massa con la sua Goccia Film in coproduzione con Eduardo Angeloni per Antracine Film Industry, Matthew Stegemiller per Nicheco Holding, Salvatore Centomani per la Centodue service, Antonio Campanozzi per Vertigo Film, Giuseppe de Felice per Giustemply. A questi si aggiungono i due neo produttori Federico Demofonte e l’attore Mauro Vizzi.

Proprio quest’ultimo ha espresso il suo entusiasmo all’ultimo festival del cinema “capri Hollywood” tenutosi lo scorso dicembre sull’isola caprese: “ la mia gioia è stata esaltata da spontanee conoscenze di produttori internazionali, registi,attori e colleghi con i quali ho avuto modo di trascorrere momenti di pura e sincera allegria . Grazie all’organizzatore Rocco Buongiorno ho conosciuto Massa e sono rimasto felicemente colpito:

Credo che il film sia stato ben interpretato e diretto… il regista è riuscito a trasmettere sentimenti come verità e passioni . Pertanto con grande entusiasmo Vi invito a vedere il nostro film nelle sale , affinché possiate vivere momenti di emozioni “

Il film che conta su un cast di spessore, oltre a Massa ci sono Gianni Parisi (padre di Luca), un grande del nostro teatro e visto al cinema nel blockbuster “Il principe abusivo” e nella commedia “Vita, cuore, battito”; l’amata Cristina Donadio (madre di Luca), che ha esordito al cinema con il film “Nel regno di Napoli”, di Werner Schroeter, diventando poi la musa di Pappi Corsicato. In tv è diventata nota presso grazie al ruolo di Scianel nella serie tv “Gomorra”. Il resto del cast è formato da Emiliano De Martino (Paolo, 6=), visto in “Dimmelo con il cuore” e “Effetti indesiderati”, poi Yuliya Mayarchuk (Maria), Benedetta Valanzano (Sara), Tony Campanozzi (Antonello), Gianni Ferreri (Don Michele), Massimiliano Rossi (Livio), Massimo Bonetti (Il Sindaco).

Il film dopo aver vinto dei riconoscimenti internazionali come ad esempio miglior film all’International movie award di Los Angeles approderà sugli schermi italiani nella prossima primavera.