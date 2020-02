SALENTO – Ancora un caso sospetto di nuovo coronavirus: si tratta di una giovane donna di Tiggiano, che è stata di recente a Hong Kong. I sintomi che hanno colpito la paziente sono quelli dell’influenza comune: febbre e tosse persistente, ma i medici del pronto soccorso si sono subito insospettiti e la donna è stata trasportata al Policlinico di Bari per escludere il contagio da Coronavirus. A quanto pare la donna non avrebbe avuto contatti con cittadini della zona infetta. “Per ora parliamo di sintomi sospetti, per precauzione procediamo con gli esami, ma non si tratta di sospetto contagio, bensì solo di tosse e febbre che insospettiscono” – spiega il direttore del Dipartimento Salute della Puglia, Vito Montanaro. La donna è rientrata dalla Cina utilizzando un volo con scali in altri Paesi: la provenienza dalle zone asiatiche fa sempre scattare i protocolli di sicurezza, davanti a certi sintomi.

Anche senza sintomi c’è chi si impone da solo la quarantena, com’è avvenuto ieri per uno studente salentino tornato dalla Cina. La giovane è stata visitata nel nosocomio salentino dove i medici, dopo essersi consultati anche con i colleghi baresi, hanno deciso di inviarla a Bari, centro di riferimento per il Coronavirus in Puglia, dove saranno eseguiti accertamenti che saranno resi noti domani.