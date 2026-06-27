Sanità pugliese: dal centrodestra di Surbo una mozione contro l’aumento dell’IRPEF regionale

I consiglieri comunali del centrodestra Filomena D’Antini, Giuseppe Maroccia e Pasquale Paladini hanno depositato una mozione che sarà sottoposta al Consiglio Comunale di Surbo per chiedere alla Regione Puglia di non scaricare sui cittadini il peso del disavanzo della sanità attraverso l’aumento dell’addizionale regionale IRPEF.

Secondo quanto emerso dal preconsuntivo 2025, il sistema sanitario pugliese registra un disavanzo di circa 360 milioni di euro. Una situazione che si accompagna a problemi ormai noti e vissuti quotidianamente dai cittadini: liste d’attesa interminabili, carenza di medici e personale sanitario, pronto soccorso in sofferenza e migliaia di pugliesi costretti a curarsi fuori regione.

“Di fronte a questi numeri – dichiarano i consiglieri proponenti – riteniamo inaccettabile che la soluzione possa essere quella di aumentare le tasse. Prima di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini è doveroso intervenire sulle cause che hanno prodotto questa situazione, eliminando sprechi, inefficienze e migliorando la gestione delle risorse pubbliche.”

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a rappresentare al Presidente della Regione Puglia, alla Giunta e al Consiglio regionale la contrarietà del Comune di Surbo a qualsiasi aumento dell’addizionale regionale IRPEF e a chiedere, invece, un piano concreto di riequilibrio fondato su una migliore organizzazione della sanità.

“Lavoratori, pensionati, famiglie e imprese stanno già affrontando il peso dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita. Sarebbe profondamente sbagliato aggiungere un’ulteriore pressione fiscale senza aver prima messo mano alle responsabilità gestionali che hanno determinato il disavanzo.”

I consiglieri chiedono inoltre un deciso cambio di passo nelle politiche sanitarie regionali, con interventi finalizzati al rafforzamento della sanità territoriale, alla riduzione delle liste d’attesa, al potenziamento degli organici e al contenimento della mobilità passiva, affinché i cittadini pugliesi possano curarsi nella propria regione con servizi efficienti e tempi adeguati.

“Questa mozione non ha un carattere ideologico, ma nasce dalla volontà di difendere gli interessi dei cittadini. Chi amministra ha il dovere di utilizzare al meglio le risorse pubbliche. Solo dopo aver dimostrato di aver eliminato sprechi e inefficienze si può eventualmente discutere di ulteriori sacrifici. Oggi, invece, la priorità è garantire una sanità migliore senza mettere ancora le mani nelle tasche dei pugliesi.”